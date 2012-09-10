Звено
– Молодой ученый, пытаясь избежать срочной службы в химических войсках, выбирает альтернативную службу воспитателем в подмосковном детском доме, расположившемся в древней усадьбе. По странному стечению обстоятельств, несколько его предшественников на этой должности, странным образом погибали. Вскоре молодой человек понимает, что он попал в это место не случайно и, если он не вырвется из ловушки, в которую его заманили обстоятельства, то он станет следующим звеном в выстроенной кем-то цепи.
