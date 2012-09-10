Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Звено - трейлер
Киноафиша Трейлеры Звено. Трейлер

Звено. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 10 сентября 2012
Звено – Молодой ученый, пытаясь избежать срочной службы в химических войсках, выбирает альтернативную службу воспитателем в подмосковном детском доме, расположившемся в древней усадьбе. По странному стечению обстоятельств, несколько его предшественников на этой должности, странным образом погибали. Вскоре молодой человек понимает, что он попал в это место не случайно и, если он не вырвется из ловушки, в которую его заманили обстоятельства, то он станет следующим звеном в выстроенной кем-то цепи.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

4.6
Звено триллер, 2012, Россия
Возвращение в Сайлент Хилл - teaser-trailer 00:40
Возвращение в Сайлент Хилл  teaser-trailer
Грузовички - тизер 2 00:54
Грузовички  тизер 2
Хищник: Планета смерти - дублированный трейлер 01:59
Хищник: Планета смерти  дублированный трейлер
Астрал. Свеча ведьмы - дублированный трейлер 01:56
Астрал. Свеча ведьмы  дублированный трейлер
Трон: Арес - дублированный трейлер 2 02:24
Трон: Арес  дублированный трейлер 2
Бэмби: Лесной кошмар - дублированный трейлер 01:33
Бэмби: Лесной кошмар  дублированный трейлер
На высоте страха - дублированный трейлер 02:21
На высоте страха  дублированный трейлер
Отец, мать, сестра, брат - trailer 01:01
Отец, мать, сестра, брат  trailer
Сожалею о тебе - дублированный трейлер 02:26
Сожалею о тебе  дублированный трейлер
Авиатор - трейлер 02:36
Авиатор  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше