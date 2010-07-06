Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Настоящая легенда 3D - тизер трейлера
Киноафиша Трейлеры Настоящая легенда 3D. Тизер трейлера

Настоящая легенда 3D. Тизер трейлера

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 6 июля 2010
Настоящая легенда 3D – Беспощадная история мести… Конец эпохи династии Цин. Перед своей отставкой генерал Су Кан одерживает последнюю грандиозную победу над противником. Теперь ему ничто не мешает отойти от дел и жить в уединении с женой и маленьким сыном. Но спустя шесть лет семейную идиллию нарушает вероломное вторжение его злобного родственника Юаня, владеющего тайной стиля Пяти Отравленных Кулаков. Желая отомстить за давнюю смерть своего отца, Юань жестоко расправляется с семейством Су Кана и забирает с собой маленького сына генерала. В течение долгих месяцев Су Кан пытается восстановиться от травм и отточить боевое мастерство настолько, чтобы одолеть Юаня и освободить сына. В этом ему берется помочь загадочный мастер боевых искусств в золотой маске.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.7 Настоящая легенда 3D
Настоящая легенда 3D драма, боевик, исторический, 2010, Китай
Лёша из Лавры. Погребающий странных - трейлер 01:15
Лёша из Лавры. Погребающий странных  трейлер
Пункт назначения: Высотка 613 - дублированный трейлер 01:01
Пункт назначения: Высотка 613  дублированный трейлер
Девушка Миллера - trailer 02:22
Девушка Миллера  trailer
Прости, детка - дублированный трейлер 02:05
Прости, детка  дублированный трейлер
Мой папа - медведь - трейлер 02:17
Мой папа - медведь  трейлер
Левша - трейлер 01:15
Левша  трейлер
Долгая прогулка - дублированный трейлер 02:20
Долгая прогулка  дублированный трейлер
Выход 8 - дублированный трейлер 01:22
Выход 8  дублированный трейлер
Одно целое - дублированный трейлер 02:18
Одно целое  дублированный трейлер
Дракула - дублированный трейлер 02:02
Дракула  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше