Настоящая легенда 3D
– Беспощадная история мести…
Конец эпохи династии Цин. Перед своей отставкой генерал Су Кан одерживает последнюю грандиозную победу над противником. Теперь ему ничто не мешает отойти от дел и жить в уединении с женой и маленьким сыном. Но спустя шесть лет семейную идиллию нарушает вероломное вторжение его злобного родственника Юаня, владеющего тайной стиля Пяти Отравленных Кулаков. Желая отомстить за давнюю смерть своего отца, Юань жестоко расправляется с семейством Су Кана и забирает с собой маленького сына генерала. В течение долгих месяцев Су Кан пытается восстановиться от травм и отточить боевое мастерство настолько, чтобы одолеть Юаня и освободить сына. В этом ему берется помочь загадочный мастер боевых искусств в золотой маске.
Авторизация по e-mail