Турецкий для начинающих
– Лена — не особо довольная своей жизнью 19-летняя девушка, которой приходится спорить не только со своей матерью, нетрадиционным психотерапевтом, но и со своим бойфрендом, который хочет больше, чем она желает ему дать. Лена хочет только, чтобы все оставили ее в покое, но этого, конечно, не происходит. Напротив, ее мать дарит своей унылой дочери путешествие в Таиланд.
К сожалению мечтам о солнце, пляже и отвязных вечеринках не суждено сбыться в связи с падением самолета. Дочь и мать выживают. Вместо того, чтобы встретиться в отеле, Лена оказывается на острове вместе с турецким мачо Чемом, его религиозной сестрой Ягмур и заикой Коста. В такой ситуации наступает хаос. В этоже время мать Лены встречает в отеле Метина, отца Чема и Ягмур.
