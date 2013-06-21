Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Турецкий для начинающих - тизер
Киноафиша Трейлеры Турецкий для начинающих. Тизер

Турецкий для начинающих. Тизер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 21 июня 2013
Турецкий для начинающих – Лена — не особо довольная своей жизнью 19-летняя девушка, которой приходится спорить не только со своей матерью, нетрадиционным психотерапевтом, но и со своим бойфрендом, который хочет больше, чем она желает ему дать. Лена хочет только, чтобы все оставили ее в покое, но этого, конечно, не происходит. Напротив, ее мать дарит своей унылой дочери путешествие в Таиланд. К сожалению мечтам о солнце, пляже и отвязных вечеринках не суждено сбыться в связи с падением самолета. Дочь и мать выживают. Вместо того, чтобы встретиться в отеле, Лена оказывается на острове вместе с турецким мачо Чемом, его религиозной сестрой Ягмур и заикой Коста. В такой ситуации наступает хаос. В этоже время мать Лены встречает в отеле Метина, отца Чема и Ягмур.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.1 Турецкий для начинающих
Турецкий для начинающих комедия, 2012, Германия
Эддингтон - дублированный трейлер 02:23
Эддингтон  дублированный трейлер
(Не)искусственный интеллект - трейлер 02:00
(Не)искусственный интеллект  трейлер
Сердцеед - трейлер 01:32
Сердцеед  трейлер
Простая случайность - дублированный трейлер 01:42
Простая случайность  дублированный трейлер
Волчок - тизер-трейлер 02:09
Волчок  тизер-трейлер
Звонок. Последняя сессия - дублированный трейлер 02:04
Звонок. Последняя сессия  дублированный трейлер
Финник 2 - трейлер 2 02:21
Финник 2  трейлер 2
Грузовички - тизер 2 00:54
Грузовички  тизер 2
Нахимовцы. Янтарный берег - трейлер 01:15
Нахимовцы. Янтарный берег  трейлер
Отец, мать, сестра, брат - trailer 01:01
Отец, мать, сестра, брат  trailer
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше