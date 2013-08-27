Убойные серферы
– Уникальный проект, который демонстрирует вершины мастерства двух лучших серферов планеты. Для двукратного чемпиона мира Тома Кэррола и его ближайшего друга и соперника Росса Кларка-Джоунса океанские штормовые волны — не просто увлечение длиною в жизнь. Это вызов, который они бросают своему собственному страху.
Но однажды метеоролог, гуру всех австралийских серфингистов, Бэн Мэтсон рассказывает им о волне, которую невозможно победить. Полет на волне высотой с небоскреб и длиной в расстояние между Москвой и Питером?
Как подготовиться к такому? Мастера утверждают, что залог успеха не только в техническом совершенстве, но и в серьезной интеллектуальной подготовке. Между тем, человек — это всего-навсего человек. Инстинкт самосохранения нельзя победить. На ваших глазах Том и Росс пытаются совершить настоящий подвиг.
