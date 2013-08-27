Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Убойные серферы - трейлер
Киноафиша Трейлеры Убойные серферы. Трейлер

Убойные серферы. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 27 августа 2013
Убойные серферы – Уникальный проект, который демонстрирует вершины мастерства двух лучших серферов планеты. Для двукратного чемпиона мира Тома Кэррола и его ближайшего друга и соперника Росса Кларка-Джоунса океанские штормовые волны — не просто увлечение длиною в жизнь. Это вызов, который они бросают своему собственному страху. Но однажды метеоролог, гуру всех австралийских серфингистов, Бэн Мэтсон рассказывает им о волне, которую невозможно победить. Полет на волне высотой с небоскреб и длиной в расстояние между Москвой и Питером? Как подготовиться к такому? Мастера утверждают, что залог успеха не только в техническом совершенстве, но и в серьезной интеллектуальной подготовке. Между тем, человек — это всего-навсего человек. Инстинкт самосохранения нельзя победить. На ваших глазах Том и Росс пытаются совершить настоящий подвиг.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.4 Убойные серферы
Убойные серферы приключения, документальный, 2012, Австралия
Авиатор - трейлер 02:36
Авиатор  трейлер
Девушка Миллера - дублированный трейлер 02:23
Девушка Миллера  дублированный трейлер
Чебурашка 2 - трейлер 01:13
Чебурашка 2  трейлер
(Не)искусственный интеллект - трейлер 01:00
(Не)искусственный интеллект  трейлер
Горыныч - тизер-трейлер 00:54
Горыныч  тизер-трейлер
Мокрячок Попай - дублированный трейлер 01:27
Мокрячок Попай  дублированный трейлер
Дракула - дублированный трейлер 02:02
Дракула  дублированный трейлер
Иллюзия обмана 3 - дублированный трейлер 02:24
Иллюзия обмана 3  дублированный трейлер
Лермонтов - тизер 01:23
Лермонтов  тизер
Простоквашино - трейлер 01:44
Простоквашино  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше