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Безумный спецназ - Трейлер 2
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Безумный спецназ. Трейлер 2

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Дата публикации: 26 октября 2009
Безумный спецназ – Журналист берется расследовать слухи о том, будто бы при армии США было организовано специальное подразделение, укомплектованное экстрасенсами, и встречает парня, который рассказывает ему, что он в свое время в этом подразделении состоял, затем вышел на пенсию, а после терактов 11 сентября был призван обратно на службу и теперь с особой миссией направляется в Ирак. В своей подрывной деятельности против врагов государства герой использует "древние китайские ментальные технологии", а также умеет растворять облака и убивать козлов при помощи длительно на них смотрения.
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5.9 Безумный спецназ
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