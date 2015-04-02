Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Жутко громко и запредельно близко - трейлер
Киноафиша Трейлеры Жутко громко и запредельно близко. Трейлер

Жутко громко и запредельно близко. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 29 сентября 2011
Жутко громко и запредельно близко – Главный герой десятилетний Оскар теряет отца в день атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке. По всему городу Оскар ищет информацию, которая должна привести его к разрешению загадки отца. На пути мальчику встретятся разные люди, но их всех объединяет страшная катастрофа, поэтому каждый пытается справиться с собственным горем.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Странная штука...

Вроде бы очень-очень трогательно, очень мило. Яркая, вкусная картинка, нежная музыка.

Мальчика жалко, ясное дело. И его маму тоже. И бабушку, и дедушку. И всех, кто в башнях 11 сентября... И их родственников, и близких. И весь мир, потому что вздрогнули тогда все, кто смотрел новости, это задело всех.

Но не понравилось. Пересматривать не тянет.

Пацан вот только понравился, новый голливудский вундеркинд.

Самым впечатляющим в фильме была попытка заглянуть в измученную страхом детскую душу.

Целое поколение подрастает, с последствиями шока от 11.09. А тут еще и синдром какого-то Аспергера до кучи. И выходит Оскар из дома с бубном в руках, иногда в противогазе.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.9 Жутко громко и запредельно близко
Жутко громко и запредельно близко драма, 2012, США
Битва за битвой - дублированный трейлер 02:21
Битва за битвой  дублированный трейлер
Простая случайность - дублированный трейлер 01:42
Простая случайность  дублированный трейлер
Папины дочки. Мама вернулась - трейлер 02:02
Папины дочки. Мама вернулась  трейлер
Брат навсегда - трейлер 01:51
Брат навсегда  трейлер
Левша - трейлер 01:15
Левша  трейлер
Возвращение в Сайлент Хилл - teaser-trailer 00:40
Возвращение в Сайлент Хилл  teaser-trailer
(Не)искусственный интеллект - трейлер 02:00
(Не)искусственный интеллект  трейлер
Грабитель с крыши - дублированный трейлер 02:30
Грабитель с крыши  дублированный трейлер
Глазами пса - дублированный трейлер 01:26
Глазами пса  дублированный трейлер
Чебурашка 2 - трейлер 01:13
Чебурашка 2  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше