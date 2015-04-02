Жутко громко и запредельно близко
– Главный герой десятилетний Оскар теряет отца в день атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке. По всему городу Оскар ищет информацию, которая должна привести его к разрешению загадки отца. На пути мальчику встретятся разные люди, но их всех объединяет страшная катастрофа, поэтому каждый пытается справиться с собственным горем.
Вроде бы очень-очень трогательно, очень мило. Яркая, вкусная картинка, нежная музыка.
Мальчика жалко, ясное дело. И его маму тоже. И бабушку, и дедушку. И всех, кто в башнях 11 сентября... И их родственников, и близких. И весь мир, потому что вздрогнули тогда все, кто смотрел новости, это задело всех.
Но не понравилось. Пересматривать не тянет.
Пацан вот только понравился, новый голливудский вундеркинд.
Самым впечатляющим в фильме была попытка заглянуть в измученную страхом детскую душу.
Целое поколение подрастает, с последствиями шока от 11.09. А тут еще и синдром какого-то Аспергера до кучи. И выходит Оскар из дома с бубном в руках, иногда в противогазе.
Авторизация по e-mail