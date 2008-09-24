Меню
Нико: Путь к звездам - трейлер
Нико: Путь к звездам. Трейлер

Нико: Путь к звездам. Трейлер

Дата публикации: 24 сентября 2008
Нико: Путь к звездам – Олененок по имени Нико никогда не видел своего отца. Ему известно лишь то, что он служит в Рождественской Упряжке самого Санта-Клауса. Никто не верит маленькому олененку, кроме нескольких верных друзей. Вместе с ними Нико отправляется на поиски отца-знаменитости. Впереди путешественников ждет много опасностей - им предстоит сразиться с бандой волков, которые задумали похитить у Санта-Клауса его Рождественскую Упряжку и лишить всех Рождества. Но находчивость и отвага помогут героям одержать победу и вернуть на землю праздник - ведь настоящая дружба способна творить чудеса!
6.6 Нико: Путь к звездам
Нико: Путь к звездам анимация, семейный, приключения, 2008, Финляндия / Германия / Дания / Ирландия
