Нико: Путь к звездам
– Олененок по имени Нико никогда не видел своего отца. Ему известно лишь то, что он служит в Рождественской Упряжке самого Санта-Клауса. Никто не верит маленькому олененку, кроме нескольких верных друзей. Вместе с ними Нико отправляется на поиски отца-знаменитости. Впереди путешественников ждет много опасностей - им предстоит сразиться с бандой волков, которые задумали похитить у Санта-Клауса его Рождественскую Упряжку и лишить всех Рождества. Но находчивость и отвага помогут героям одержать победу и вернуть на землю праздник - ведь настоящая дружба способна творить чудеса!
