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Песни о любви - тв ролик 1
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Песни о любви. Тв ролик 1

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Дата публикации: 20 октября 2010
Песни о любви – В фильме переплетаются истории девяти разных женщин — Джоанны, Тэнжи, Кристэл, Джильды, Келли, Хуаниты, Ясмин, Найлы и Алисы. Некоторые из них хорошо известны друг другу, другие пока еще чужие. Каждая из женщин изображает в фильме один из символов, представленных в коллекции двадцати поэм. В поэмах отражаются различные вопросы, влияющие на женщин в целом и цветных женщин в частности. Кризисные ситуации, разбитые сердца и криминал — в конечном счете, все это приведет героинь в то пространство, где они найдут взаимопонимание. Каждая будет говорить истину друг другу, как никогда раньше. И каждая будет знать, что является самодостаточной и божественной во всех своих проявлениях.
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