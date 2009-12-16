22 пули. Бессмертный
– Шарль Матей — один из крестных отцов Марселя. Он решает отойти от дел и жить на покое, ведь ему немало лет, а за спиной слишком бурная жизнь. Но компаньоны против такого поворота событий. На него совершают жестокое покушение, не оставляя ему ни одного шанса. Расстрелянного коллегами в упор, Шарля доставляют в больницу и извлекают из его тела 22 пули… Но каким-то чудом он остается жив. Теперь он жаждет отомстить своим некогда друзьям. И его месть будет не менее кровава и безжалостна.
