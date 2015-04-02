Мастер тай-цзи
– Пекин. Амбициозный юноша Чэнь Линь-Ху по кличке «Тигр» подрабатывает скромным курьером, но после работы он превращается в молодую звезду боевых искусств, постепенно оттачивая свои навыки, следуя традициям Тайцзи Лин Кун. Обучившись размеренным и мирным движениям из Тайцзи, он приспособил их для бойцовских соревнований.
Донака Марк, скрываясь от гонконгской полиции, попадает в другой столичный мегаполис, где царит неразбериха и хаос, и открывает там подпольный бойцовский клуб, в котором реальные деньги можно заработать, побеждая противников в поединках без правил, транслируемых в прямом эфире богатым клиентам.
Подыскивая новую «звезду», Донака пытается приманить Тигра обещанием лёгкого заработка. Вхождение в этот мир выявляет самую тёмную сторону Чэнь Линь-Ху, но ему необходимы наличные. Его навыки помогают ему на ринге, но сможет ли он, сражаясь, сохранить в себе чистоту и добропорядочность?
Отличная гимнастика. Вот бы научиться. Чтобы в случае чего не вербально воздействовать, а ладошку вперёд и ага...
Цитата (peacefrog, 05/08/2013 - 23:35:22):чувствуется матричная школа
Матричные уши торчат явно. Я бы сказала, это Матрица-4. Просто зрители повзрослели, авторы постарели, в общем, всем давно ясно, что никакой белый кролик не придёт. А Смиты, они повсюду, и, зараза самокопируются поразительно быстро...
Цитата (peacefrog, 05/08/2013 - 23:35:22):Киану в финале показал мастер-класс
Киану все же не профи, и меня этот бой не впечатлил.
Цитата (peacefrog, 05/08/2013 - 23:35:22):Вот для чего сюда позвали Ико Ювайса, который один сам по себе может вытянуть целый фильм, это мне совершенно непонятно
Ууу...только я приготовилась вкусить всю прелесть, тем более что Ико скакал, как очумелый (он поширел вроде, лицо такое сытое), как Тигра зайцем начал петлять по сцене и уклоняться от поединка✌️ . Обидно.
Вот чего мне лично не понятно, так это что же Фрог нашел в фильме аж на 8 баллов.
Я вижу в нем такой восхитительный максимализм, что меня тянет поставить 0 (ну ничего оригинального же), либо все 10✊
А кто маску надевал? Кианушка же. Два раза точно смокрушничал.
Цитата (peacefrog, 08/08/2013 - 00:22:19):Киану выбрал не ту таблетку
Это Смиту надоела внешность Хьюго Уивинга.
Цитата (peacefrog, 09/08/2013 - 16:36:16):никто не заставлял участвовать
не-не-не, Тигру заставили, невинности лишили...возможно, и на других давили тоже.
У меня четкое впечатление сложилось, что всё подстроил и чиновников в храм подослал Кианушка✊ .
А дальше Тигра во вкус вошел, конечно, сам рвался в бой. А кто бы не рвался?
