Отец-молодец
– Жизнь бруклинского работяги Дэвида Возняка не похожа на праздник: у него кризис среднего возраста, он должен денег подпольному ростовщику, девушка собирается его бросить, а родной отец грозит увольнением с работы. А в довершение всех бед, к нему приходит адвокат с известием о том, что в результате ошибки, которую двадцать лет назад совершили в банке спермы, который Дэвид посещал в студенческие годы, он является биологическим отцом 533 детей. И 142 из них обратились в суд с требованием раскрыть имя своего родителя. Вначале Дэвид не знает, что делать в такой ситуации, но постепенно любопытство перевешивает, и он решает — инкогнито — узнать поближе хотя бы некоторых из своих нежданных потомков…
