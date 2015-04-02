Меню
Дата публикации: 25 августа 2009
Начало – Дом Кобб — талантливый вор, лучший из лучших в опасном искусстве извлечения: он крадет ценные секреты из глубин подсознания во время сна, когда человеческий разум наиболее уязвим. Редкие способности Кобба сделали его ценным игроком в привычном к предательству мире промышленного шпионажа, но они же превратили его в извечного беглеца и лишили всего, что он когда-либо любил. И вот у Кобба появляется шанс исправить ошибки. Его последнее дело может вернуть все назад, но для этого ему нужно совершить невозможное — инициацию. Вместо идеальной кражи Кобб и его команда спецов должны будут провернуть обратное. Теперь их задача — не украсть идею, а внедрить ее. Если у них получится, это и станет идеальным преступлением. Но никакое планирование или мастерство не могут подготовить команду к встрече с опасным противником, который, кажется, предугадывает каждый их ход. Врагом, увидеть которого мог бы лишь Кобб.
Розочка 2 апреля 2015, 12:51
Жду премьеры.

Очень хочу пойти.

Я за Ди Каприо----лучший актер последнего десятилетия.!!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Maklay 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм ну ОЧЕНЬ понравился.Ходил с сестрой,она тоже в полном восторге!!!!2 часа пролетели не заметно.Музыкальное сопровождение самое то для этого фильма.Специфектов ожидал поболее,но и этих хватило.фильм смотреть всем!!!правда один раз))второй раз он так не будет держать в напряжении.Концовка тоже порадовала) А вообще этот фильм о любви к детям)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
Сложно сказать, понравился или нет. Но то, что эффект от фильма наблюдается в полной мере - факт. Вышла из зала, вернее, выплыла из фильма, с пустой головй, в которой тяжело ворочались некие мысли. Начало затянуто, на мой взгляд. Когда пошел экшен - стало гораздо лучше. Идея, а если точнее, многослойные идеи фильма воплощены не очень. Чего-то не хватило. Ну, и дежавю сыграло свою роль - Ди Каприо и его мертвые жены.

Резюмируя - фильм хороший, но второй раз смотреть его не хочу.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Супер фильм!!! Очень понравилось, постоянно динамика, захватывает, и оригинально. По стилю похож на "Остров проклятых", даже музыка такая же ...Ди Каприо потрясающий актер, шикарно играет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
римм 2 апреля 2015, 12:51
Все это хорошо!

Загадка!

Но я думаю что не это главное вспомните последние минуты фильма

волчек вертиться а Нолан берет детей на руки и уходит ему насрать остановиться волчек илинет

Он сдался!

Жена победила)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
WickedLedy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 27/07/2010 - 14:42:56):[quote]А ведь в принципе ничего не стоило Нолану взять другую отправную точку... например чтобы Сайто была нужна женщина, которую как-то удерживает Мерфи (жена его типа)... и Сайто нужно, чтобы Мерфи от нее сам избавился, тогда ничего не будет мешать ее счастью с Сайто. Во сне Сайто внушает Мерфи отвращение к этой женщине, а проснувшись Мерфи резко разрывает с ней отношения навсегда. Сайто своего добился.

В таком случае боевик бы не получился. Сопротивление со стрельбой и, в итоге, неплохой экшн как раз и оправданы противодействием команде Кобба со стороны, скажем так, Корпорации. Ведь с пареньком работали, учили противодействовать внедрению. Представить, что кто-то будет вкладывать огромные бабки в защиту от внедрения в связи с женой-красавицей? Этого на меркантильном Западе и в нищей России не поймут. А сценарий в фильме просчитан до мелочей.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
WickedLedy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Crater, 26/07/2010 - 08:42:11):Фильм не произвёл хорошего впечатления. Многие сцены очень затянуты. В Антарктике (или где там была эта снежная сцена - кстати, что они там вообще делают, почему не в джунглях?) ) на экране вообще происходит какой-то непонятный хаос, который смотрится как в бюджетном русском боевике. Вообще сценарий запомнился тем, что абсолютно всё притянуто за уши.

Хочу заступиться за Нолана. Горы - это визуальный образ труднодоступности глубинных слоев сознания, ведь само проникновение туда по ходу фильма ставилось под сомнение всеми персонажами. Только Кобб утверждал, что он такое уже проделал со своей женой, от чего, собственно, она и слетела с катушек и в итоге погибла. У меня, например, вызвал восторг эпизод, когда лыжник, который летел со склона, на полном ходу развернулся на 180 градусов и как давай стрелять! Не прекращая движение, спиной вперед! Ух! А еще: Кобб бросает гранату в преследователей и машет им при этом на прощание. Ну, вот что это такое? А трогательный мальчик, который добрался до пресловутого сейфа, а там его игрушка - самоделка, с которой он сфотографирован с отцом? И все, папа прощен, "он меня любил!", все ревут, полный абзац. И это только горы, а в фильме много моментов, которые, как у Вачевски, сразу не ухватываешь, пересматривать надо. Нет, это стоит смотреть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
WickedLedy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (wearbear, 28/07/2010 - 08:29:58):Фильм весьма понравился, молодец Нолан. Уровень Бойцовского клуба - кому-то боевик,а кому-то умное кино. Сюжет взят просто с поверхности, странно, почему раньше тему снов никто не затронул, тем более, что в Голливуде кризис новых идей - постоянные реанимации затюканных супергероев... Продуманный сценарий, каждый может выбрать себе концовку по-душе. У жены - волчок упал



По-моему, волчок не должен упасть. А Финчера тоже люблю, лучший триллер - это "Семь".
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
WickedLedy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 23/07/2010 - 00:18:20):Тотемы - это не волчки. Там всего один тотем был в виде волчка, и то он не работал как тотем, а был игрушкой в руках Мол, которая его вращала сама. По сути это не Кобба тотем был, а ее. Вопрос только в том, была ли только Мол в снах Кобба или он был в ее снах тоже. Финал похож на то, что выйдя из тех снов, где он работал по заказу Сайто, он попал в сон Мол.

Людям иногда снятся мертвецы (близкие умершие люди)... но наша реальность возможно сама не что иное, как сон мертвецов... и мы живы (в нашей реальности) только потому, что мертвецы так хотят.

А так тотемы - это типа уникальные фенечки, о свойствах которых знает только хозяин тотема, так что архитектор сна не может подделать тотем. Архитектор может сделать копию тотема, но она будет отличаться от оригинала и тогда человек поймет, что он в чьем-то сне.

Согласна! Получается, Мол гонит Кобба все глубже в эти сны-мечты-воспоминания, не случайно там постоянно возникают их дети, даже в якобы чужих снах. Да и что такое реальность? Вы можете вспомнить всю свою жизнь поминутно? С самого рождения? Даже вчерашний день? Наша жизнь - это наши воспоминания, а они, как сны, отрывочны, без начала и конца.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
WickedLedy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Сумрачное облако, 27/07/2010 - 13:26:53):Может мне кто-нибудь объяснит, что крутого было в сцене драки в отеле?? Ума не приложу. А то все восхищаются...



Если верить прессе, эта сцена снята "вживую", а не на компе, с реальными декорациями, без синего экрана. Я все смотрела и думала, как такое возможно сделать? Роскошно! Хотя драка в невесомости - это за пределами моего понимания. Как можно шмякнуть человека об стену, чтоб его вырубить, если этот самый человек практически не имеет веса в данный момент? Ой, боюсь, придется брать в руки учебник физики для средней школы...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
WickedLedy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Sir Tolik, 28/07/2010 - 12:22:01):WickedLedy, можно, только если самому иметь опору в момент предания противнику ускорения:)



Ну,в видно, была опора, проглядела по первому разу. Иначе они должны по идее по этому коридору летать, как воздушные шарики. Отталкиваясь друг от друга, а тут - такая драка.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
WickedLedy 2 апреля 2015, 12:51
peacefrog, ваш сценарий мне понравился, талант, как говориться, на лице! Только хочется уточнить: если нужно устранить наследника, как его там, Фишера? зачем такие сложности со внедрением, не проще ли по старинке? Нет человека-нет проблемы. Если уходить в мелодраму, то внедряться надо в серое вещество жены Фишера, в противном случае результат не гарантирован. Прогонит ее Фишер, а она скажет, люблю мол его все равно, ему навеки отдана и буду век ему верна, и что? Начинай все по новой? Да и какие тут стрелялки-убивалки, сплошные крупные планы пойдут, охи-вздохи. Да и с сексом все может запутаться,придется всем со всеми по очереди, чтобы понять наконец, к кому внедряться, а к кому не стоит. А предлагаемый Вами феерический финал фильма вообще организуется простым методом продюссирования, плати - и заказывай музыку (сюжетный поворот, финал и т.п.). Возникает вопрос: сколько стоит Нолан и есть ли у Лео такие бабки? Если серьезно, то вот чего мне в фильме не хватило, так это харизмы ГГ. Хотя любовная линия и Ди Каприо - это явно реверанс в адрес женской части зрителей, но я не поклонница Д.К. Интересно, кто бы смог сыграть эту роль убедительно...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
WickedLedy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 28/07/2010 - 18:58:42):То есть Сайто и жена Фишера действуют сообща и нанимают Дикаприо... а там во снах фигась - и завязывается страсть у жены Фишера и Дикаприо...



Конечно, во сне иногда такая, мягко говоря, эротика может присниться, о-ля-ля! И времени на шуры-муры больше, чем в реальности, во сколько раз, я не помню, в 10? Ух, дух захватывает, если представить перспективы таких контролируемых сновидений. Но к сожалению, рано или поздно между кем-нибудь из участников неизбежны разборки той или иной степени пошлости, либо паре надо строить свой идеальный мир и уходить в него, чтобы сберечь то, что они имеют, по примеру ГГ фильма. И мы приходим к тому финалу, который имеем: уход в мечты насовсем. Правда, Коббу при этом удалось избавиться от чувства вины в образе покойной жены. Что ж, может он будет счастлив с детьми, а там, глядишь, подцепит в Лимбе какую-нибудь красотку и понеслась! Голосую против Вуда, Деймону не хватает аристократизма, а от Тоби после ЧП вообще тошнит. Надо было позвать Депардье (шутка).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
WickedLedy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (wearbear, 28/07/2010 - 22:46:29):Если серьезно, все отыграли на ура, замен не может быть, все были на своих местах.



Да, как не крути, Лео есть Лео, он действительно выстраивает роль безупречно, как машина, за что я его и не очень. А резюмируя вышесказанное, делаю вывод, что фильм многослойный, можно погружаться в эти слои, искать и находить или не находить в них смысл, у кого как получиться. А по сему выходит, что мы столкнулись наконец со штучным товаром. Спасибо Нолану, он внедрил в мое сознание мысль о том, что в кино ходить все еще стоит. Что у нас там сегодня? Джоли-Солт? (А помните, какое лицо было у Сайто при пробуждении в самолете? За одно это можно снять шляпу перед создателями фильма...)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
WickedLedy 2 апреля 2015, 12:51
А зачем рушить и разваливать ТНК? Фишеру достаточно выбросить свою долю на рынок, и ее тут же перехватит Сайто. Или передать управление своим капиталом в нужные руки, имеется ввиду подставная контора Сайто. Главное, чтобы такая идея появилась у Фишера и не воспринималась им самим как абсурдная в принципе. Парень ведь не горит желанием идти по стопам отца, может, ему нравиться бабочек разводить или в формуле-1 участвовать. Не зря же отец перед смертью сказал, что разочарован сыном. Фишер унаследовал долю отца в корпорации (сомневаюсь, что тот был единоличным собственником ТНК) и намерен был выполнить его последнюю волю, которая заключалась, по его мнению, в том, чтобы беречь и приумножать капитал. А с помощью внедрения ему внушили диаметрально противоположную идею, мол, иди своей дорогой. Ну, и на кой ему эта рыбалка?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
WickedLedy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (D_Diamond, 29/07/2010 - 21:52:55):Люди, хотите острых ощущений в тему, прочитайте книгу товарища Карлоса Кастанеды "Искусство сновидения", если вникнуть в суть того, что там прописано, колпак зашатается так, что мало не покажется... проверено

+1. А то начали обсуждать Внедрение, а заканчиваем то ли Уолл-Стрит, то ли Санта-Барбарой: активы, слияния, раздробления, тещи, зяти... У меня до сих пор голова кругом от самой идеи проникновения в чужие сны, от конструирования в них реальности, от возможности подсадить идею - паразита в чужое сознание. Эдак вздремнешь на минутку на сеансе скучного боевика, типа "Солт", а проснешься террористом-смертником.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
WickedLedy 2 апреля 2015, 12:51
Вчера отправила в кино свою маму с подругой, у которой мы в гостях сейчас. Ей за 40, поклонница Тарковского. Вернулись обе с квадратными глазами. Надоела халтура, говорят, повсеместно, а это интересно посмотреть. Так что фильм на любой возраст и вкус. Насчет концовки - они за хэппи-энд. Просто сценарно надо было оправдать противозаконную деятельность команды Кобба, и тут желание вернуться домой, к детям, с одной стороны характеризует его положительно (не из-за бабок же), с другой показывает его авторитет в команде, т.к. все пошли за ним. Чувство вины опять же нужно, чтобы придать ГГ человечности. Ну, а дальше - дело техники: уровень - выброс, уровень - выброс. Проснулись все в самолете. По ходу каждый получил, что заказывал: девочка попрактиковалась по специальности, ГГ - вернулся к детям, Сайто - с ним тоже все понятно, остальные - видимо, какие-то деньги получат, это уже не принципиально по сюжету. Так же не принципиально, в реальности проснулись или в очередном сне. Я ей говорю, тут такие споры вокруг фильма, обсуждения. А она мне: в этом смысл искусства, чтобы возникали вопросы, если просто красиво, но никаких мыслей и чувств не вызывает, то это ремесло. Вспомни "Черный квадрат" Малевича или "Джоконду" Да Винчи, ее пятьсот лет назад торговец заказал Леонардо на новоселье, чтобы на стену в новом доме повесить, а люди по сей день спорят, что в ней особенного. То, что фильм долго не отпускает, означает,что к нему приложил руку Мастер. А из актеров ей больше всего понравилась Марион, у нее большое будущее. Вот такое семейное кино получается (сорри за некоторый пафос).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розочка 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение sunandlion от 31/07/2010 - 17:47:39


Мне показалось,что семья его во снах и он вернулся в сон.Волчок подсказал.

Я ошибаюсь?

2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розочка 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Axl F, 02/08/2010 - 09:08:01):Думаю не за горами, поход в третий раз, данное кино того стоит.

О,великий ценитель супер-фильма!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
andylee 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (George LookAss, 02/08/2010 - 10:25:45):учи физику! При свободном падении тело находится в невесомости,

Мудрый совет. Особенно если учесть, что на тело, которое находится в состоянии падения (все равно какого), действует имеющая направленность сила, например - гравитация. Невесомость, как явствует из термина - отсутствие веса (mg), т.е. отсутствие каких либо направленных векторных силовых воздействий (или равенство векторов по всем направлениям)...

А кино, если мне не изменяет память, это прежде всего зрелище, которое заставляет забыть о суете окружающего мира, дает возможность, хотя бы в воображении, хотя бы на короткое время, пожить страстями, переживаниями, надеждами и мыслями экранных героев. Пусть они несуразны и ничего общего не имеют с реальным миром, в конце концов, я большую часть времени провожу в этом, реальном, мире...

PS. больше 300 постов - явный признак необходимости путешествия в кинотеатр...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
andylee 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (REDRUM, 05/08/2010 - 02:02:57):блин, а я Сумерки так и не посмотрела

везет...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
хрюшкаru 2 апреля 2015, 12:51
дети одеты в одно и тоже на той же лужайке....Отец в том же свитере встречает в аэропорту..Я так и не понял!!? Он проснулся?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LexSmit 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм оказался даже лучше чем я предпологал. Одна из не многих картин, заставляющая тебя погрузится по ту сторону экрана. Очень грамотно... не смотря на то, что очень запутанно.)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Crimson 2 апреля 2015, 12:51
Еще раз пересмотрел. Остался при том же мнении. Великолепно!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
glinkinav7 16 января 2020, 00:09
Оценка
Буду смотреть еще ,очень понравился ,тем более когда сон во сне
16 января 2020, 00:09 Ответить
zina_13.1 22 марта 2023, 22:41
Оценка
Дух захватывает.
22 марта 2023, 22:41 Ответить
