– Дом Кобб — талантливый вор, лучший из лучших в опасном искусстве извлечения: он крадет ценные секреты из глубин подсознания во время сна, когда человеческий разум наиболее уязвим. Редкие способности Кобба сделали его ценным игроком в привычном к предательству мире промышленного шпионажа, но они же превратили его в извечного беглеца и лишили всего, что он когда-либо любил. И вот у Кобба появляется шанс исправить ошибки. Его последнее дело может вернуть все назад, но для этого ему нужно совершить невозможное — инициацию. Вместо идеальной кражи Кобб и его команда спецов должны будут провернуть обратное. Теперь их задача — не украсть идею, а внедрить ее. Если у них получится, это и станет идеальным преступлением.
Но никакое планирование или мастерство не могут подготовить команду к встрече с опасным противником, который, кажется, предугадывает каждый их ход. Врагом, увидеть которого мог бы лишь Кобб.
Очень хочу пойти.
Я за Ди Каприо----лучший актер последнего десятилетия.!!!!✊
Резюмируя - фильм хороший, но второй раз смотреть его не хочу.
Загадка!
Но я думаю что не это главное вспомните последние минуты фильма
волчек вертиться а Нолан берет детей на руки и уходит ему насрать остановиться волчек илинет
Он сдался!
Жена победила)))
В таком случае боевик бы не получился. Сопротивление со стрельбой и, в итоге, неплохой экшн как раз и оправданы противодействием команде Кобба со стороны, скажем так, Корпорации. Ведь с пареньком работали, учили противодействовать внедрению. Представить, что кто-то будет вкладывать огромные бабки в защиту от внедрения в связи с женой-красавицей? Этого на меркантильном Западе и в нищей России не поймут. А сценарий в фильме просчитан до мелочей.
Хочу заступиться за Нолана. Горы - это визуальный образ труднодоступности глубинных слоев сознания, ведь само проникновение туда по ходу фильма ставилось под сомнение всеми персонажами. Только Кобб утверждал, что он такое уже проделал со своей женой, от чего, собственно, она и слетела с катушек и в итоге погибла. У меня, например, вызвал восторг эпизод, когда лыжник, который летел со склона, на полном ходу развернулся на 180 градусов и как давай стрелять! Не прекращая движение, спиной вперед! Ух! А еще: Кобб бросает гранату в преследователей и машет им при этом на прощание. Ну, вот что это такое? А трогательный мальчик, который добрался до пресловутого сейфа, а там его игрушка - самоделка, с которой он сфотографирован с отцом? И все, папа прощен, "он меня любил!", все ревут, полный абзац. И это только горы, а в фильме много моментов, которые, как у Вачевски, сразу не ухватываешь, пересматривать надо. Нет, это стоит смотреть.
По-моему, волчок не должен упасть. А Финчера тоже люблю, лучший триллер - это "Семь".
Людям иногда снятся мертвецы (близкие умершие люди)... но наша реальность возможно сама не что иное, как сон мертвецов... и мы живы (в нашей реальности) только потому, что мертвецы так хотят.
А так тотемы - это типа уникальные фенечки, о свойствах которых знает только хозяин тотема, так что архитектор сна не может подделать тотем. Архитектор может сделать копию тотема, но она будет отличаться от оригинала и тогда человек поймет, что он в чьем-то сне.
Согласна! Получается, Мол гонит Кобба все глубже в эти сны-мечты-воспоминания, не случайно там постоянно возникают их дети, даже в якобы чужих снах. Да и что такое реальность? Вы можете вспомнить всю свою жизнь поминутно? С самого рождения? Даже вчерашний день? Наша жизнь - это наши воспоминания, а они, как сны, отрывочны, без начала и конца.
Если верить прессе, эта сцена снята "вживую", а не на компе, с реальными декорациями, без синего экрана. Я все смотрела и думала, как такое возможно сделать? Роскошно! Хотя драка в невесомости - это за пределами моего понимания. Как можно шмякнуть человека об стену, чтоб его вырубить, если этот самый человек практически не имеет веса в данный момент? Ой, боюсь, придется брать в руки учебник физики для средней школы...
Ну,в видно, была опора, проглядела по первому разу. Иначе они должны по идее по этому коридору летать, как воздушные шарики. Отталкиваясь друг от друга, а тут - такая драка.
Конечно, во сне иногда такая, мягко говоря, эротика может присниться, о-ля-ля! И времени на шуры-муры больше, чем в реальности, во сколько раз, я не помню, в 10? Ух, дух захватывает, если представить перспективы таких контролируемых сновидений. Но к сожалению, рано или поздно между кем-нибудь из участников неизбежны разборки той или иной степени пошлости, либо паре надо строить свой идеальный мир и уходить в него, чтобы сберечь то, что они имеют, по примеру ГГ фильма. И мы приходим к тому финалу, который имеем: уход в мечты насовсем. Правда, Коббу при этом удалось избавиться от чувства вины в образе покойной жены. Что ж, может он будет счастлив с детьми, а там, глядишь, подцепит в Лимбе какую-нибудь красотку и понеслась! Голосую против Вуда, Деймону не хватает аристократизма, а от Тоби после ЧП вообще тошнит. Надо было позвать Депардье (шутка).
Да, как не крути, Лео есть Лео, он действительно выстраивает роль безупречно, как машина, за что я его и не очень. А резюмируя вышесказанное, делаю вывод, что фильм многослойный, можно погружаться в эти слои, искать и находить или не находить в них смысл, у кого как получиться. А по сему выходит, что мы столкнулись наконец со штучным товаром. Спасибо Нолану, он внедрил в мое сознание мысль о том, что в кино ходить все еще стоит. Что у нас там сегодня? Джоли-Солт? (А помните, какое лицо было у Сайто при пробуждении в самолете? За одно это можно снять шляпу перед создателями фильма...)
+1. А то начали обсуждать Внедрение, а заканчиваем то ли Уолл-Стрит, то ли Санта-Барбарой: активы, слияния, раздробления, тещи, зяти... У меня до сих пор голова кругом от самой идеи проникновения в чужие сны, от конструирования в них реальности, от возможности подсадить идею - паразита в чужое сознание. Эдак вздремнешь на минутку на сеансе скучного боевика, типа "Солт", а проснешься террористом-смертником.
Мне показалось,что семья его во снах и он вернулся в сон.Волчок подсказал.
Я ошибаюсь?
✊
О,великий ценитель супер-фильма!
Мудрый совет. Особенно если учесть, что на тело, которое находится в состоянии падения (все равно какого), действует имеющая направленность сила, например - гравитация. Невесомость, как явствует из термина - отсутствие веса (mg), т.е. отсутствие каких либо направленных векторных силовых воздействий (или равенство векторов по всем направлениям)...
А кино, если мне не изменяет память, это прежде всего зрелище, которое заставляет забыть о суете окружающего мира, дает возможность, хотя бы в воображении, хотя бы на короткое время, пожить страстями, переживаниями, надеждами и мыслями экранных героев. Пусть они несуразны и ничего общего не имеют с реальным миром, в конце концов, я большую часть времени провожу в этом, реальном, мире...
PS. больше 300 постов - явный признак необходимости путешествия в кинотеатр...
везет...
