Другой Дюма - трейлер
Другой Дюма. Трейлер

Другой Дюма. Трейлер

Дата публикации: 16 октября 2012
Другой Дюма – 1848 год. Александр Дюма и его «литературный негр» Огюст Маке, плодотворно работают над новым романом. Очаровательная Шарлотта Дерив, дочь врача, находящегося в тюрьме за политические взгляды, приходит к Дюма. Она — поклонница его таланта и надеется, что тот поможет освободить ее отца. По недоразумению, Шарлотта принимает застенчивого Маке за известного писателя. Тот, считая себя автором всех произведений Дюма, решает не разубеждать девушку. Она так молода, так привлекательна…
6.6 Другой Дюма
Другой Дюма исторический, драма, 2010, Франция
