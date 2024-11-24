Меню
Трейлеры
Номер 44. Трейлер
Номер 44. Трейлер
Дата публикации: 28 января 2015
Номер 44
Советский офицер-разведчик Лев Демидов расследует серию убийств детей. Запутанная цепочка преступлений приводит его к самой верхушке власти.
Rafael Dj Regram
24 ноября 2024, 02:00
Фильм классный ,смотрел даже два раза .Все на высоте особенно актерские роли . Отдельный респект актерскому составу .
6.9
Номер 44
триллер, драма, 2014, США
