Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Film lists
New Releases
Ratings
Trailers
Close trailer
Close trailer
Kinoafisha
Trailers
Nutcracker Massacre. Trailer in russian
Nutcracker Massacre. Trailer in russian
1
1
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Publication date: 5 May 2023
Nutcracker Massacre
– Follows a novelist who visits her family for Christmas and finds a mysterious Nutcracker doll, which soon becomes possessed and wreaks havoc.
Expand
Share trailer
3.8
Nutcracker Massacre
Horror, Thriller, 2022, Great Britain
02:10
The Physician II
trailer in russian
01:59
Hoppers
trailer in russian
02:47
Litvyak
trailer
00:46
Gruzovichki
trailer
00:36
Forbidden Fruits
russian teaser
01:10
That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Tears of the Azure Sea
trailer in russian
01:23
Race To Monte Carlo
teaser-trailer
01:08
The Magic Faraway Tree
trailer in russian
02:12
The Drama
trailer in russian
02:16
Koty Ermitazha 2. Tayna egipetskogo zala
final trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree