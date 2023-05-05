Menu
Nutcracker Massacre - trailer in russian
Kinoafisha Trailers Nutcracker Massacre. Trailer in russian

Nutcracker Massacre. Trailer in russian

Publication date: 5 May 2023
Nutcracker Massacre – Follows a novelist who visits her family for Christmas and finds a mysterious Nutcracker doll, which soon becomes possessed and wreaks havoc.
3.8 Nutcracker Massacre
Nutcracker Massacre Horror, Thriller, 2022, Great Britain
