Kung Fu Panda 3. Trailer in russian 3

Publication date: 16 December 2015
Kung Fu Panda 3 – Continuing his "legendary adventures of awesomeness", Po must face two hugely epic, but different threats: one supernatural and the other a little closer to his home.
7.4 Kung Fu Panda 3
Kung Fu Panda 3 Animation, Adventure, Action, Family, Comedy, 2016, USA / China
