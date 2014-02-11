Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Film lists
New Releases
Ratings
Trailers
Close trailer
Close trailer
Kinoafisha
Trailers
Jimmy P.. Trailer
Jimmy P.. Trailer
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Publication date: 11 February 2014
Jimmy P.
– A troubled Native American veteran forms an extraordinary friendship with his maverick French psychoanalyst as they try to find a cure to his suffering.
Expand
Share trailer
All movie trailers
fragment 2
fragment 1
6.1
Jimmy P.
Drama, 2013, USA
02:24
Now You See Me 3
trailer in russian
01:00
Timur i ego komanda
trailer
01:37
Finnik 2
trailer
01:00
Skazki tyomnogo lesa. Vorozheya
trailer
01:00
(Ne) iskusstvennyy intellekt
trailer
00:37
The Little Mermaid and the Sea Monster
trailer in russian
00:40
Tri bogatyrya i svet klinom
teaser
01:37
Akiko, the Flying Monkey
trailer in russian
02:36
Aviator
trailer
02:13
Relay
trailer in russian
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree