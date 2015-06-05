Menu
Everest - trailer
Everest. Trailer

Publication date: 5 June 2015
Everest – The story of New Zealand's Robert "Rob" Edwin Hall, who on May 10, 1996, together with Scott Fischer, teamed up on a joint expedition to ascend Mount Everest.
7.5 Everest
Everest Drama, Adventure, Thriller, 2015, USA / Great Britain
