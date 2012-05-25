Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Close trailer
Close trailer
Cassadaga - trailer
Kinoafisha Trailers Cassadaga. Trailer

Cassadaga. Trailer

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Publication date: 25 May 2012
Cassadaga – A deaf woman who resurrects the ghost of a murdered young woman is forced by the spirit to a serial killer who turns his female victims into marionette dolls.
5.8 Cassadaga
Cassadaga Horror, Thriller, 2011, USA
Smeshariki. Skvoz vselennye - teaser 00:52
Smeshariki. Skvoz vselennye  teaser
Tvoe serdce budet razbito - trailer 01:55
Tvoe serdce budet razbito  trailer
No Me Sigas - trailer in russian 01:56
No Me Sigas  trailer in russian
The Shadow's Edge - trailer in russian 01:34
The Shadow's Edge  trailer in russian
Kosmicheskaya sobaka Lida - trailer 01:55
Kosmicheskaya sobaka Lida  trailer
Litvyak - trailer 02:47
Litvyak  trailer
A Private Life - trailer in russian 00:59
A Private Life  trailer in russian
Hottabych - teaser 00:46
Hottabych  teaser
The Secret Agent - trailer with russian subtitles 01:56
The Secret Agent  trailer with russian subtitles
Doktor Gaf - second trailer 01:52
Doktor Gaf  second trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more