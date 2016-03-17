Menu
Hardcore Henry - trailer in russian 2
Publication date: 17 March 2016
Hardcore Henry – Henry is resurrected from death with no memory, and he must save his wife from a telekinetic warlord with a plan to bio-engineer soldiers.
6.9 Hardcore Henry
Hardcore Henry Action, Sci-Fi, 2015, Russia / USA
