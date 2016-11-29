Menu
Russian
Kong: Skull Island - trailer in russian comic con
Kong: Skull Island. Trailer in russian comic con

Kong: Skull Island. Trailer in russian comic con

Publication date: 29 November 2016
Kong: Skull Island – A team of scientists explore an uncharted island in the Pacific, venturing into the domain of the mighty Kong, and must fight to escape a primal Eden.
7.2 Kong: Skull Island
Kong: Skull Island Adventure, Action, Fantasy, 2017, USA
