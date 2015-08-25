Menu
Maze Runner: The Scorch Trials - trailer in russian 2
Maze Runner: The Scorch Trials. Trailer in russian 2

Maze Runner: The Scorch Trials. Trailer in russian 2

Publication date: 25 August 2015
Maze Runner: The Scorch Trials – After having escaped the Maze, the Gladers now face a new set of challenges on the open roads of a desolate landscape filled with unimaginable obstacles.
6.7 Maze Runner: The Scorch Trials
Maze Runner: The Scorch Trials Action, Thriller, 2015, USA
