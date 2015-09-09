Menu
Рейтинги
6.7 IMDb Rating: 6.3
Kinoafisha Films Maze Runner: The Scorch Trials

Maze Runner: The Scorch Trials

Maze Runner: The Scorch Trials 18+
Synopsis

After having escaped the Maze, the Gladers now face a new set of challenges on the open roads of a desolate landscape filled with unimaginable obstacles.
Maze Runner: The Scorch Trials  trailer in russian 1
Country USA
Runtime 2 hours 11 minutes
Production year 2015
Online premiere 23 February 2021
World premiere 9 September 2015
Release date
17 September 2015 Russia Двадцатый Век Фокс 16+
17 September 2015 Argentina
10 September 2015 Australia
25 September 2015 Austria
17 September 2015 Azerbaijan
17 September 2015 Bahrain
17 September 2015 Belarus
16 September 2015 Belgium
24 September 2015 Bolivia
17 September 2015 Brazil
11 September 2015 Bulgaria
25 September 2015 Cambodia
18 September 2015 Canada
17 September 2015 Chile
17 September 2015 Colombia
17 September 2015 Croatia
17 September 2015 Czechia
10 September 2015 Denmark
17 September 2015 Dominican Republic
18 September 2015 Estonia
17 September 2015 Fiji
18 September 2015 Finland
7 October 2015 France
24 September 2015 Germany
10 September 2015 Great Britain
24 September 2015 Greece
17 September 2015 Hong Kong
17 September 2015 Hungary
18 September 2015 Iceland
18 September 2015 India
16 September 2015 Indonesia
17 September 2015 Iraq
10 September 2015 Ireland
17 September 2015 Israel
15 October 2015 Italy
16 September 2015 Jamaica
23 October 2015 Japan
17 September 2015 Jordan
17 September 2015 Kazakhstan
17 September 2015 Kuwait
17 September 2015 Lebanon
18 September 2015 Lithuania
17 September 2015 Malaysia
17 September 2015 Mexico
17 September 2015 Netherlands
10 September 2015 New Zealand
17 September 2015 North Macedonia
18 September 2015 Norway
17 September 2015 Oman
17 September 2015 Panama
17 September 2015 Peru
9 September 2015 Philippines
25 September 2015 Poland
17 September 2015 Portugal
17 September 2015 Puerto Rico
17 September 2015 Qatar
18 September 2015 Romania
10 September 2015 Singapore
17 September 2015 Slovenia
18 September 2015 South Africa
16 September 2015 South Korea
18 September 2015 Spain
16 September 2015 Sweden
9 September 2015 Taiwan
17 September 2015 Thailand
16 September 2015 Trinidad and Tobago
18 September 2015 Turkey
17 September 2015 UAE
18 September 2015 USA
17 September 2015 Ukraine
18 September 2015 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $61,000,000
Worldwide Gross $312,296,056
Production Gotham Group, TSG Entertainment, Temple Hill Entertainment
Also known as
Maze Runner: The Scorch Trials, Maze Runner: Prueba de fuego, Az útvesztő: Tűzpróba, Bėgantis labirintu: išbandymai ugnimi, El corredor del laberinto: Las pruebas, Giải Mã Mê Cung: Thử Nghiệm Đất Cháy, Ha'ratz ba'mavokh: mivkhanei ha'kviya, L'épreuve: La terre brûlée, Labirent: Alev Deneyleri, Labirint yuguruvchisi 2, Labirint yuguruvchisi: Olov iskanjasida, Labirint: Kroz spaljenu zemlju, Labirint: pogorišče, Labirinta skrējējs: Ugunskristības, Labirintul: Încercările focului, Labürindijooksja 2, Labyrint: Zhorenisko, Labyrint: Zkoušky ohněm, Labyrintti - Aavikkokokeet, Labyrintti: Aavikkokokeet, Le labyrinthe: La terre brûlée, Maze Runner - Die Auserwählten in der Brandwüste, Maze Runner - La fuga, Maze Runner 2, Maze Runner 2: Infernoet, Maze Runner 2: The Scorch Trials, Maze Runner II, Maze Runner II: The Scorch Trials, Maze Runner: A Prueba de Fuego, Maze Runner: Ildprøven, Maze Runner: Prova de Fogo, Maze Runner: Provas de Fogo, Więzień labiryntu 2: Próby ognia, Więzień labiryntu: Próby ognia, Ο λαβύρινθος: Πύρινες δοκιμασίες, Бегущий в лабиринте: Испытание огнем, Лабиринтът: В обгорените земи, Лавиринт - Бег кроз згариште, Той, що біжить лабіринтом: Випробування вогнем, メイズ・ランナー2 砂漠の迷宮, 移動迷宮：焦土試煉
Director
Wes Ball
Cast
Dylan O'Brien
Thomas Sangster
Kaya Scodelario
Giancarlo Esposito
Lili Taylor
Cast and Crew
Film rating

6.7
28 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2309
Currently, the film is not showing in cinemas

Film Reviews

Виталий 9 October 2015, 16:33
Жаль не прочёл перед просмотром сообщение от 17.09.2015 20:54:25 - сплошной плагиат. Лень перечислять все фильмы, в которых всё это уже было. Тут и… Read more…
linalexandrova 9 October 2015, 16:33
Очень неприятно читать отзывы про штампованность фильма. В романе Дэншера ведь были совсем не зомби, а обезумевшие люди. Если Болл взялся… Read more…
Maze Runner: The Scorch Trials Trailer in russian 1
Maze Runner: The Scorch Trials Trailer in russian 2
Listen to the
soundtrack Maze Runner: The Scorch Trials
Stills
