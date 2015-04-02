Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Неотразимая Тамара - отрывок 10
Киноафиша Трейлеры Неотразимая Тамара. Отрывок 10

Неотразимая Тамара. Отрывок 10

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 14 сентября 2010
Неотразимая Тамара – Девица Тамара приезжает в свой родной дом, что находится в английской деревушке. Оказывается, что раньше она была страшненькой и носатой, но после пластической операции превратилась в секс-бомбу. В деревне живут в основном писатели, некоторые из них с трудом сохраняют верность, а некоторые вообще кукуют в полном одиночестве. Тамара была бы и рада вернуться к своему подростковому увлечению, красавчику Энди, но случай сводит ее с ударником популярной группы, после чего события развиваются самым неожиданным образом.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Роман 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Прикольный фильм, посмотреть мона ))

7\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.1 Неотразимая Тамара
Неотразимая Тамара комедия, 2010, Великобритания
Воображаемый друг - trailer 02:04
Воображаемый друг  trailer
Джульетта и Ромео - дополнительный трейлер 01:30
Джульетта и Ромео  дополнительный трейлер
Заклятие монахини - дублированный трейлер 01:46
Заклятие монахини  дублированный трейлер
Письма о любви - дублированный трейлер 02:30
Письма о любви  дублированный трейлер
Горыныч - тизер-трейлер 00:54
Горыныч  тизер-трейлер
Первый на Олимпе - тизер-трейлер 00:46
Первый на Олимпе  тизер-трейлер
Рыжая Соня - дублированный трейлер 01:58
Рыжая Соня  дублированный трейлер
Девушка Миллера - trailer 02:22
Девушка Миллера  trailer
Мой папа - медведь - трейлер 02:17
Мой папа - медведь  трейлер
Левша - трейлер 01:15
Левша  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше