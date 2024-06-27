Меню
Чудеса случаются - трейлер
Киноафиша Трейлеры Чудеса случаются. Трейлер

Чудеса случаются. Трейлер

Дата публикации: 18 сентября 2023
Чудеса случаются – 12-летняя Сара Хопкинс — самый обычный ребёнок. Но однажды во время поездки к своему дедушке она заявляет, что видела Иисуса на берегу реки. После этого видения Сара способна исцелять животных и людей. Вскоре все местные жители и даже пресса хотят узнать как можно больше об этой маленькой девочке, которая может творить чудеса.
Weteran Mc 27 июня 2024, 00:07
Оценка
Семейная драма "Чудеса случаются" - это история о маленькой девочке, которая находясь на берегу озера, увидела образ Бога и благодаря молитве в ней открылся дар. Теперь ей возможно невозможное: мертвых - воскрешает, больных - исцеляет, неходячих - поднимает, слепых - прозревает. Но у этого дара есть и обратная сторона...
В целом, фильм добрый, переживательный, есть моменты для радости и грусти. Хорошая и классная сказка, которой управляет вера - вера в Бога, вера в себя. А ведь в каждой сказке есть намёк на правду. Моя оценка: 10 из 10. 👍
6.2 Чудеса случаются
Чудеса случаются драма, семейный, 2021, США
