Чудеса случаются
– 12-летняя Сара Хопкинс — самый обычный ребёнок. Но однажды во время поездки к своему дедушке она заявляет, что видела Иисуса на берегу реки. После этого видения Сара способна исцелять животных и людей. Вскоре все местные жители и даже пресса хотят узнать как можно больше об этой маленькой девочке, которая может творить чудеса.
В целом, фильм добрый, переживательный, есть моменты для радости и грусти. Хорошая и классная сказка, которой управляет вера - вера в Бога, вера в себя. А ведь в каждой сказке есть намёк на правду. Моя оценка: 10 из 10. 👍
Авторизация по e-mail