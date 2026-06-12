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Ловушка. Трейлер
Ловушка. Трейлер
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Дата публикации: 12 июня 2026
Ловушка
– Скотт отбивается от друзей во время прогулки в лесу и падает в яму с острыми кольями. Попав в ловушку и поранив ногу, вскоре он понимает, что его падение не было случайностью.
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