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Проклятая - Трейлер
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Проклятая. Трейлер

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Дата публикации: 28 мая 2026
Проклятая – Яра, 25 лет, молодая марокканка, приехавшая учиться в Париж, уже несколько месяцев не выходит из дома. С детства страдает агорафобией — она лишь выживает, словно затворница, в плену собственных кошмаров.
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