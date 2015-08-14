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Дата публикации: 14 августа 2015
Гостиная
– История солдата, воевавшего в Гражданской войне, но покинувшего ряды армии Федерации. По дороге домой он встречает нескольких женщин, которые привыкли сами заботиться о собственной безопасности.
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