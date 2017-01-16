Ла-Ла Ленд
– Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения…
Определенно буду пересматривать!
Если хочется, посмотрите дома.
Фильм о том, что надо стремиться к своей мечте, преодолевая любые преграды; о поддержке близких людей в трудную минуту; о любви; о том, что картинка мечты или глянцевый мир кинематографа не всегда совпадает с реалиями жизни.
Соглашусь с tat.zhigalova, что фильм можно было сократить на 20 минут, т.к. в некоторых диалогах провисает.
Рекомендуется фильм любителям мюзиклов и красивых историй о любви.
Итоговая оценка фильма: 8/10.
фильм хороший: качественная картинка, игра актёров хорошая, идея...
и что самое главное хочу выделить - потрясающий контраст среди всех фильмов, что сейчас идут(монстры, космос или эхо прошлого года от "года российского кино", которых пачками наснимали ;((
сюжет оригинальный, на мой взгляд тем, что не как все фильмы "для девочек" - тут я увидел, "потребительское" отношение к любви, использование "химии" в личных целях, для достижения результата и для появления "вдохновения и музы"! в конце разбежались и чуть-чуть был намёк на сожаление, что не вместе...
второй раз смотреть, конечно не буду! лучше "Мушкетёров" с Боярским посмотрю ;))
Страшнейшая тягомотина(и как я досидел до конца?)местами разбавленная всплесками цвета канареечных оттенков, местами поют весьма посредственно. И все это страшно затянуто..
Очень хотелось вставить в этот фильм Шварцниггрера с пулеметом для оживления сюжета.
Одним словом, такой фильм может взять оскар, по номинации за тупость сценария, и слабый саундтрек. Самая приличная пестня в фильме - перепевка А-Ha
«Время меняется, но все повторяется,
Ромео с Джульеттами снова встречаются»
Семь «Золотых Глобусов», претендент на премию «Оскар», восторг киноакадемиков и такой успех у зрителей, несмотря на то, что мюзикл вышел в прокат только 12 января. Безусловно, это феномен года. А если быть точной, то всё это «La La Land».
Дэмьен Шазелл, а именно он создатель этого праздника для души и тела, не только снял фильм, но и написал сценарий. Возможно, поэтому «LA LA LAND» и получился таким искренним и «огненным», потому что режиссёру только исполнится 32, а возможно, потому, что сам он очень неравнодушен к джазу и музыке в целом. Но это и неважно. Важно, кому он посвятил своё детище: бесстрашным мечтателям.
Так что же это за фильм и почему он так действует на зрителя?
Это история двух «горячих» сердец, двух людей, которые рискнули всем ради своей мечты. Она (Эмма Стоун) – молодая актриса и сценарист, в перерывах делающая кофе, он же (Райан Гослинг) талантливый пианист, обожающий джаз и работающий в абсурдных местах, никак не раскрывающих его талант. Что их объединяет? Конечно же, вера в мечту и романтичность.
«Почему для тебя романтизм является ругательством?»
Разумеется, им суждено встретиться, влюбиться, поверить и вдохновлять друг друга на безумства.
Но получится ли у них покорить мир или же героям придётся осознать, что они посредственны или даже не талантливы? Смогут ли они пройти испытания славой или же провалом? И, самое важное, смогут ли они остаться вместе после всего?
Главные роли исполнили Эмма Стоун и Райан Гослинг (это уже их третья совместная работа). Сложно представить, что на их месте должны были быть другие актёры. Эксцентричная пластика Эммы Стоун очень оживляет действие, а музыкальность говорит о том, что она действительно интересная актриса, ну а игра совершенно безукоризненна.
Что касается Райана Гослинга, то его задача была гораздо серьёзнее - помимо вокала и танцев нужно было отлично играть на фортепиано. Надо отдать актёру должное, играл он по – настоящему здорово.
Сначала можно подумать, что эта пара и есть главные герои мюзикла, но это не так – главная героиня и виновница торжества музыка. Джастин Гурвиц создал совершенно удивительную и яркую музыку на века, которая попадает в сердце с первых нот и не выйдет уже никогда. Слушая её, так и хочется вскочить со своего кресла, телепортироваться в экран и начать танцевать и петь вместе с героями мюзикла. Каждая нота и каждое слово является здесь весомым и значимым. Так, например, песня «City of stars, are you shining just for me?» звучит неким лейтмотивом, как в судьбе героев, так и в фильме в целом. А в ключевом для фильма номере — на судьбоносном прослушивании — героиня Эммы Стоун поет о Париже, о мечтателях, которых называют глупцами, но именно они «открывают двери».
Так что же такого необычного можно увидеть в мюзикле с вполне обычной историей?
В эпоху блокбастеров и тупых комедий, пачками штампующихся на рынке, зритель увидел доброе, чуткое, сделанное с любовью, КИНО. Ведь на самом деле, Голливуд – это не спецэффекты, не супергерои и не 3D видимость. Изначально, он окутывал своим волшебством и одурманивал своими безграничными возможностями, шепча каждому: « ты сможешь, если действительно веришь в свою звезду». И именно об этом и хотел напомнить режиссёр картины (наверняка такой же романтичный мечтатель, как главные герои).
Интересно, что «LA LA LAND» снят в стилистике фильмов из золотой коллекции Голливуда. Смотря мюзикл, невольно вспоминаешь «Поющие под дождём», «Шербурские зонтики» и «Звуки музыки». Действительно, если не обращать внимания на современную технику, то, кажется, что ты перенёсся в 50-60-е годы.
Фильм превосходно снят, смонтирован и сыгран. От открывающей фильм танцевально-вокальной сцены, разыгранной прямо в узнаваемой лос-анджелесской пробке, до феерического и при этом интимного финала — ни одной фальшивой ноты и ненавязчивая виртуозность в каждом аспекте. И поют по-настоящему: трогательное несовершенство вокала является ключом в реальный мир, который и отличает фильм от классических мюзиклов.
Обратившись к самому как будто бы далекому от обыденной жизни жанру, Шазелл обходится без цифровых спецэффектов, тем самым незаметно возвращая нас не только к натуральной магии кино, но и к самой реальности.
И, как и всякое великое кино, «Ла-Ла Ленд» способен ослепить, достучавшись при этом и до ума, и до сердца.
«Ла-Ла Ленд» будет понятен и близок даже тем, кто не видел вообще ни одного мюзикла. Эта картина включает в себя не только музыкальный жанр, безусловно, это ещё и драма, но со светлым послевкусием в конце. Конфликт этой романтической драмы заключается в том, что чем лучше складывается карьера у каждого из героев, тем сложнее сохранить отношения, тем больше истончается хрупкая материя любви. Ведь любовь – это, в первую очередь, компромисс. Дэмьен Шазелл умудряется донести до зрителя одним невероятным финальным эпизодом. В этой сцене нет вообще никаких слов: только музыка. Вот она, чистая магия, которая пробивается через ожидания и клише.
Посмотреть этот фильм стоит хотя бы ради того, чтобы ещё раз заглянуть в свою душу.«La La Land» - это своеобразный крик, просьба, а возможно даже мольба в сторону молодых мечтающих идеалистов. Это история, «зажигающая сердца» и вдохновляющая на великие подвиги и свершения. Такое ощущение, что режиссёр фильма вместе со всей своей молодой командой кричат из экрана: « У тебя получится, ведь пока не идут титры – есть шанс!» Поэтому творите, мечтайте и светите этому миру! Ведь кто, если не мы?!
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