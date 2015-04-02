Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу
– Проведя два года в Лондоне, Аче возвращается домой, чтобы начать новую жизнь: устроиться на работу, завести новых друзей. Однако многое изменилось и встреча с Джин заставляет Аче почувствовать то, что он чувствовал только к Баби — своей первой большой и настоящей любви…
вот благодаря вашему комментарию фильм уже смотреть не интересно. зачем раскрывать финал, зная что сюда заходят люди почитать мнение о фильме, а не сценарий??
и опять НО - после фильма, несмотря на концовку - остается какое то ощущение неполноты эмоций, отсутствие главной мысли и идеи в фильме. Да - встреча двух человек после двухлетнего расставания, да - попытка забыть и стереть прошлые чувства с другой, но все же четкой линии в сюжете не прослеживается.
Слева от меня сидела девушка, котораявесь фильм меняла один платочек, за другим - было доволь забавно слышать ее хлюпы=)
А справа (после супруги) сидела парочка девушек, накачавшихся энергетиками и дико ржавших при любом проявлении эмоций главных героев (в некоторых местах у главного героя действительно забавная мимика). Спасибо им, что не стали ржать на последней сцене с матерью.
Кто смотрел первую часть - сходить стоит, хотя можно и дождаться релиза - много не потеряете.
6/10
В кино можно на такое не ходить, а посмотреть дома и уж точно не брать с собой молодого человека, его храп будет мешать Вам понять то не много что объясняется в фильме.
Да, я смотрела 1 часть было очень интересно, но этот фильм не из моих любимых. Его 2 раз уже не интересно смотреть , да и 1 раз смотреть тоже утомительно.✊
1. девочек 13-18 лет, ранимых и гипер восприимчивых
2. одиноких или недавно брошенных девушек, страдающих без наличия парня, культивирующих свои страдания✊
3. девушек в период критических дней ✊
Представить мужчину/ молодого человека на этом фильме абсолютно невозможно, а также например, мою подругу - прагматика и реалистку, и ей подобных ✊
