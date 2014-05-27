Меню
Букашки. Приключение в Долине муравьев - дублированный трейлер 2
Букашки. Приключение в Долине муравьев. Дублированный трейлер 2

Букашки. Приключение в Долине муравьев. Дублированный трейлер 2

Дата публикации: 27 мая 2014
Букашки. Приключение в Долине муравьев – Активные и любознательные черные муравьишки обнаруживают брошенную после пикника коробку с сахаром. Дружный отряд муравьишек вместе с Божьей коровкой решают переправить лакомство в муравейник. Но сладкая коробка уже успела нарушить спокойствие во всей долине, и свои планы на лакомство появились у других обитателей леса, в частности - у злобных красных муравьев-захватчиков. А, стало быть, на пути к заветной цели черным муравьишкам предстоит преодолеть массу опасностей и приключений.
7.2 Букашки. Приключение в Долине муравьев
Букашки. Приключение в Долине муравьев анимация, приключения, 2014, Франция
