Букашки. Приключение в Долине муравьев
– Активные и любознательные черные муравьишки обнаруживают брошенную после пикника коробку с сахаром. Дружный отряд муравьишек вместе с Божьей коровкой решают переправить лакомство в муравейник. Но сладкая коробка уже успела нарушить спокойствие во всей долине, и свои планы на лакомство появились у других обитателей леса, в частности - у злобных красных муравьев-захватчиков. А, стало быть, на пути к заветной цели черным муравьишкам предстоит преодолеть массу опасностей и приключений.
Авторизация по e-mail