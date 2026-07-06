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Агент Зеро - Дублированный официальный трейлер
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Агент Зеро. Дублированный официальный трейлер

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Дата публикации: 6 июля 2026
Агент Зеро – Альма, молодая француженка с тайным прошлым, обрела покой, работая инструктором по серфингу в живописной Эс-Сувейре, Марокко. Она делит свою жизнь с Илиасом, местным полицейским, который расследует деятельность могущественной преступной семьи Хури. Когда Илиаса ранят и он впадает в кому, Альма вынуждена вновь обратиться к своей прежней личности — BADH, безжалостной оперативнице разведки и опытной убийце. Она убивает членов синдиката одного за другим, и вскоре обнаруживает, что её новые враги сотрудничают с её бывшими коллегами из секретной службы.
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