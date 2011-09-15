Вой. Перерождение
– Легенда о первой любви и древнем проклятии
Накануне окончания средней школы обыкновенному парню Уиллу Кидману все-таки удается обратить на себя внимание красавицы Элины Уинтер. Молодые люди счастливы, но внезапно открывается страшная тайна прошлого Уилла – близится час, когда ему предстоит стать оборотнем. Не желая смириться с судьбой, молодые люди нарушают древний мистический цикл и теперь за ними начинает охотиться целая армия безжалостных демонических тварей. Тем временем сдерживать возрастающую жажду крови Уиллу становится все труднее…
