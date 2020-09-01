Меню
Феи: Тайна страны драконов - дублированный трейлер
Феи: Тайна страны драконов. Дублированный трейлер

Феи: Тайна страны драконов. Дублированный трейлер

Дата публикации: 26 февраля 2020
Феи: Тайна страны драконов – Испокон веков эльфийские племена жили бок о бок с самыми загадочными существами на свете – драконами, в волшебной Стране под названием "Баяла". Между эльфами и драконами существовала особая мистическая связь, ведь эльфы присматривали за драконьими яйцами. Но однажды Офира - королева темных эльфов, украла все драконьи яйца, а вместе с ними похитила и маленькую принцессу солнечных эльфов. Драконы исчезли, Баяла начала терять свою волшебную силу, в то время как Офира стала ещё более могущественной. Найдется ли герой, готовый бросить ей вызов и сумеют ли эльфийские племена объединиться, чтобы вернуть счастье и процветание родному краю?
Татьяна Самойлова 1 сентября 2020, 17:08
Оценка
Фильм ужасный! Не тратьте время....такой ерунды редкостной я еще не видела.....с середины фильма ушли.....обидно!
1 сентября 2020, 17:08
4.4 Феи: Тайна страны драконов
Феи: Тайна страны драконов анимация, фэнтези, приключения, 2019, Германия / Люксембург
