Феи: Тайна страны драконов
– Испокон веков эльфийские племена жили бок о бок с самыми загадочными существами на свете – драконами, в волшебной Стране под названием "Баяла". Между эльфами и драконами существовала особая мистическая связь, ведь эльфы присматривали за драконьими яйцами. Но однажды Офира - королева темных эльфов, украла все драконьи яйца, а вместе с ними похитила и маленькую принцессу солнечных эльфов. Драконы исчезли, Баяла начала терять свою волшебную силу, в то время как Офира стала ещё более могущественной. Найдется ли герой, готовый бросить ей вызов и сумеют ли эльфийские племена объединиться, чтобы вернуть счастье и процветание родному краю?
