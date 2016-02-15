Меню
Пряности и страсти - дублированный отрывок 5 - еда и воспоминания
Пряности и страсти. Дублированный отрывок 5 - еда и воспоминания

Пряности и страсти. Дублированный отрывок 5 - еда и воспоминания

Дата публикации: 2 сентября 2014
Пряности и страсти – Семья индийских эмигрантов, которых судьба забросила в маленький городок в Южной Франции, решает открыть кафе с восточной кухней… прямо напротив знаменитого на всю округу ресторана «Плакучая ива», бастиона французских кулинарных традиций, хозяйка которого, Мадам Малори, больше всего на свете гордится тем, что её заведение удостоено звезды в каталоге «Мишлен». Поначалу Мадам Малори не скрывает своей брезгливости шумными соседями и их экзотическими привычками, но постепенно война за клиентов между двумя ресторанами сменяется шатким перемирием, особенно, когда выясняется, что юный повар-эмигрант Хассан является обладателем совершенного вкуса, и рецепты французской кухни покоряются ему также легко, как секреты индийских пряностей.
Морская 15 февраля 2016, 11:36
Согласна с предыдущими отзывами.Фильм очень позитивный.После просмотра вышли с хорошим настроением.Поэтому,если хотите отдохнуть и не омрачить свой вечер какими-нибудь стрелялками ,идите и смотрите.
CatherineERa 16 февраля 2016, 02:24
Очень "вкусное" во всех смыслах кино для отдыха. Красивая картинка, уютная атмосфера, хорошая игра актеров. Этакий антидепрессант и отдых от серых осенних будней. Получили огромное удовольствие.
Bbbugl 16 февраля 2016, 02:24
Волшебный фильм,очень искренний и добрый,удивительное сочетание французского шарма и индийской душевности

Сегодня в прокате,заваленном голливудской абракадаброй и нашей камедипохабщиной,такие картины просто на вес золота
