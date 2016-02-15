Пряности и страсти
– Семья индийских эмигрантов, которых судьба забросила в маленький городок в Южной Франции, решает открыть кафе с восточной кухней… прямо напротив знаменитого на всю округу ресторана «Плакучая ива», бастиона французских кулинарных традиций, хозяйка которого, Мадам Малори, больше всего на свете гордится тем, что её заведение удостоено звезды в каталоге «Мишлен». Поначалу Мадам Малори не скрывает своей брезгливости шумными соседями и их экзотическими привычками, но постепенно война за клиентов между двумя ресторанами сменяется шатким перемирием, особенно, когда выясняется, что юный повар-эмигрант Хассан является обладателем совершенного вкуса, и рецепты французской кухни покоряются ему также легко, как секреты индийских пряностей.
Сегодня в прокате,заваленном голливудской абракадаброй и нашей камедипохабщиной,такие картины просто на вес золота
