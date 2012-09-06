Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Вампирша против Франкенштейнш - трейлер
Киноафиша Трейлеры Вампирша против Франкенштейнш. Трейлер

Вампирша против Франкенштейнш. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 6 сентября 2012
Вампирша против Франкенштейнш – Прелестная девочка-вампир Монами, перейдя в новую школу, влюбляется в красавчика Мицусимо. Но парня уже опутала отвязная Кейко, дочь замдиректора школы и, по совместительству, сумасшедшего ученого, который вместе с сексапильной школьной медсестрой Мидори безуспешно пытается создать гомункула. Но однажды в его руках оказывается капля крови Монами. Она вмиг уравнивает шансы бессмертной Монами и еще недавно смертной Кейко в битве за сердце Мицусимо.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

5.3 Вампирша против Франкенштейнш
Вампирша против Франкенштейнш боевик, ужасы, комедия, 2009, Япония
Воображаемый друг - дублированный трейлер 01:05
Воображаемый друг  дублированный трейлер
Папины дочки. Мама вернулась - трейлер 02:02
Папины дочки. Мама вернулась  трейлер
Трон: Арес - дублированный трейлер 2 02:24
Трон: Арес  дублированный трейлер 2
Сожалею о тебе - дублированный трейлер 02:26
Сожалею о тебе  дублированный трейлер
Буратино - трейлер 2 02:11
Буратино  трейлер 2
Авиатор - трейлер 02:36
Авиатор  трейлер
Клёвый УLove - трейлер 02:09
Клёвый УLove  трейлер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость - трейлер с русскими субтитрами 01:30
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость  трейлер с русскими субтитрами
Тогда. Сейчас. Потом - дублированный трейлер 01:40
Тогда. Сейчас. Потом  дублированный трейлер
Волчок - тизер-трейлер 02:09
Волчок  тизер-трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше