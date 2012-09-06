Вампирша против Франкенштейнш
– Прелестная девочка-вампир Монами, перейдя в новую школу, влюбляется в красавчика Мицусимо. Но парня уже опутала отвязная Кейко, дочь замдиректора школы и, по совместительству, сумасшедшего ученого, который вместе с сексапильной школьной медсестрой Мидори безуспешно пытается создать гомункула. Но однажды в его руках оказывается капля крови Монами. Она вмиг уравнивает шансы бессмертной Монами и еще недавно смертной Кейко в битве за сердце Мицусимо.
Авторизация по e-mail