Янковский
– Этот фильм не об Олеге Янковском в привычном понимании: не биография великого актера, не обзор ролей. И не острые факты из его личной жизни. Хотя это все в фильме есть: драматичная судьба, неизвестные страницы биографии. Как любой большой актер, он обладал тайной — недоговаривал и в кино, и в жизни. Но главным его даром было даже не лицедейство. Янковский талантливо влюблял в себя людей. На него хотелось смотреть снова и снова: оттого его любили и любят до сих пор.
20 мая 2009 года его не стало.
В августе я поехала на Новодевичье кладбище, чтобы хотя бы попрощаться с моим любимым артистом. Море цветов и огромный портрет у могилы...
В Доме Кино показывают новый документальный фильм "Янковский". Фильм не похож на историю жизни, это достаточно обрывочный набор фотографий, воспоминаний родных и друзей и закулисных съемок, длится всего 1 час 10 минут. Но трогает до глубины души. Посмотрите, кто любит и уважает этого актера и человека. Посмотрите обязательно.
Очень понравилась фраза "Олег Янковский не был закрытым человеком. Просто он был настолько глубоким, что донырнуть мог не каждый".
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