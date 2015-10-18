Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Янковский - трейлер
Киноафиша Трейлеры Янковский. Трейлер

Янковский. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 11 февраля 2015
Янковский – Этот фильм не об Олеге Янковском в привычном понимании: не биография великого актера, не обзор ролей. И не острые факты из его личной жизни. Хотя это все в фильме есть: драматичная судьба, неизвестные страницы биографии. Как любой большой актер, он обладал тайной — недоговаривал и в кино, и в жизни. Но главным его даром было даже не лицедейство. Янковский талантливо влюблял в себя людей. На него хотелось смотреть снова и снова: оттого его любили и любят до сих пор.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
hymosa 18 октября 2015, 00:52
В мае 2009 года я ехала в такси, предстояло провести полтора месяца в Риме, но проезжая мимо афишы о спектакле "Женитьба" с Олегом Янковским, 31 мая, мне стало очень жаль, что моя поездка начиналась именно тогда, а не на 2 недели позже... Ну ладно, подумала я, обязательно схожу, как только вернусь.

20 мая 2009 года его не стало.

В августе я поехала на Новодевичье кладбище, чтобы хотя бы попрощаться с моим любимым артистом. Море цветов и огромный портрет у могилы...

В Доме Кино показывают новый документальный фильм "Янковский". Фильм не похож на историю жизни, это достаточно обрывочный набор фотографий, воспоминаний родных и друзей и закулисных съемок, длится всего 1 час 10 минут. Но трогает до глубины души. Посмотрите, кто любит и уважает этого актера и человека. Посмотрите обязательно.

Очень понравилась фраза "Олег Янковский не был закрытым человеком. Просто он был настолько глубоким, что донырнуть мог не каждый".
18 октября 2015, 00:52 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

0.0 Янковский
Янковский документальный, 2014, Россия
Левша - трейлер 01:15
Левша  трейлер
Буратино - основной трейлер 01:44
Буратино  основной трейлер
Горыныч - тизер-трейлер 00:54
Горыныч  тизер-трейлер
Одержимые. Наследие дьявола - дублированный трейлер 00:59
Одержимые. Наследие дьявола  дублированный трейлер
Фантастическая четверка: Первые шаги - финальный дублированный трейлер 02:24
Фантастическая четверка: Первые шаги  финальный дублированный трейлер
Грузовички - тизер 2 00:54
Грузовички  тизер 2
Затерянное место - дублированный трейлер 01:16
Затерянное место  дублированный трейлер
Первый на Олимпе - тизер-трейлер 00:46
Первый на Олимпе  тизер-трейлер
Семейное счастье - трейлер 01:42
Семейное счастье  трейлер
Дракула - дублированный трейлер 02:02
Дракула  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше