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Секретарь Деда Мороза - трейлер
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Секретарь Деда Мороза. Трейлер

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Дата публикации: 21 ноября 2023
Секретарь Деда Мороза – Невезучая девушка Лиза ненавидит Новый год — каждый раз в канун праздника у нее случаются разнообразные неприятности. Но однажды появляется незнакомец, который утверждает, что он — секретарь Деда Мороза. Молодой человек, представившийся Тимофеем, обещает, что исполнит любое новогоднее желание Лизы, и она загадывает встретить Новый год с любимым мужчиной. Проблема в том, что у Лизы его нет, а требования к будущему жениху очень высоки. Тим полон решимости, ведь для него очень важно исполнить желание Лизы до наступления Нового года. Итак, отбор подходящих кандидатов начинается!
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5.4 Секретарь Деда Мороза
Секретарь Деда Мороза комедия, семейный, 2023, Россия
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