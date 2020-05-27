Меню
Трейлеры
Мы умираем молодыми. Дублированный трейлер
Мы умираем молодыми. Дублированный трейлер
Дата публикации: 27 мая 2020
Мы умираем молодыми
– 14-летний Лукас, принадлежащий миру вашингтонской преступности, хочет, чтобы его 10-летнего брата обошла эта участь. Такой шанс выпадает, когда они знакомятся со своим новым соседом, ветераном войны в Афганистане.
5.2
Мы умираем молодыми
боевик, криминал, драма, триллер, 2019, Болгария / США
