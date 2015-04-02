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Мужской сезон: Бархатная революция - трейлер
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Мужской сезон: Бархатная революция. Трейлер

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Дата публикации: 23 июня 2025
Мужской сезон: Бархатная революция – Фильм, действие которого происходит в обоих полушариях земного шара при участии президентов, боссов наркокартелей, агентов госбезопасности и могущественных секретных организаций, начинается с шокирующей, но вполне домашней разборки. Рядовой наркобарон при помощи клюшки для гольфа воспитывает своего подручного, вся вина которого заключается в том, что его мобильный телефон изъял, причем незаконно, один не в меру трудолюбивый агент госбезопасности. Осознавая несоизмеримость наказания и степени своей вины, изуродованный гангстер первым из героев фильма задается вопросом: что мы знаем о мире, в котором живем? Но поразмышлять об этом ему уже не придется. Искать ответ на этот вопрос невольно придется тому самому агенту, который покусился на чужую собственность, не особенно задумываясь о том, что мобильный телефон может быть опасней атомной бомбы. Скорость последующих событий не уступает их увлекательности. Шифры, разгадки, преследования, новые трупы... Тайна нешуточная: раскрытие ее порушит все представления современного человека о том, для чего может делаться международная политика.
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Ножницы 2 апреля 2015, 12:51
Фильм про пропаганду наркозависимости - это круто, надо пойтиЦитата (Comon, 09/09/2005 - 13:16:34):конец фильма просто добил: минуты три просто показывают панораму спального района под музыку и надпись типа: Спасибо тем кто стоит на страже наших детей (от наркоты разумеется

Конечно от наркоты - какой нормальный режиссер 3 минуты крыши будет показывать
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ask 2 апреля 2015, 12:51
Фильма не видел,но мнение свое имею ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
777 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Метроман от 14/09/2005 - 17:16:56


Фильм снимался в Москве. Эпизоды с погонями на машинах были сняты на московском третьем транспортном кольце.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Jessy-I 2 апреля 2015, 12:51
Все ok только немного надоело все криминальное...я вообще думаю надо создавать более жизненные фильмы типа Бумера а когда у всех денег дофига то от скуки герои ищут приключения на вторые 90...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Влад 2 апреля 2015, 12:51
Первые пять минут идут титры, дальше М. Медсен еще 3 мин.

Если человек засыпает на 5 мин....!! Я не знаю. Этот фильм, это визуальная агрессия, только этим он может не понравится.Если вам нравится Тони Скот вам понравится Мужской сезон.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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