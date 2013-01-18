Город, который боялся заката
– Однажды небольшой американский городок был шокирован страшным событием, когда вечером на двух влюбленных молодых людей напал жестокий маньяк. Жертвам едва удалось выжить, но жители городка были жутко напуганы, так как не привыкли к столь явному проявлению насилия. Горожане буквально обезумели, опасаясь, что преступник нанесет еще один удар. И точно, двадцать один день спустя, двое влюбленных были найдены при аналогичных обстоятельствах, только теперь они были мертвы…
