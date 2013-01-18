Меню
Город, который боялся заката - трейлер
Киноафиша Трейлеры Город, который боялся заката. Трейлер

Город, который боялся заката. Трейлер

Дата публикации: 18 января 2013
Город, который боялся заката – Однажды небольшой американский городок был шокирован страшным событием, когда вечером на двух влюбленных молодых людей напал жестокий маньяк. Жертвам едва удалось выжить, но жители городка были жутко напуганы, так как не привыкли к столь явному проявлению насилия. Горожане буквально обезумели, опасаясь, что преступник нанесет еще один удар. И точно, двадцать один день спустя, двое влюбленных были найдены при аналогичных обстоятельствах, только теперь они были мертвы…
6.0 Город, который боялся заката
Город, который боялся заката мистика, детектив, драма, 1976, США
