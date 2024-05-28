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Зло - trailer
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Зло. Trailer

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Дата публикации: 28 мая 2024
Зло – Стокгольм, 50-е годы прошлого века. Отчим 16-летнего Эрика «в воспитательных целях» регулярно избивает своего отпрыска, который в любой конфликтной ситуации тоже всегда готов пустить в ход кулаки. После очередной драки в школе Эрика отправляют в частную школу-интернат, где учащиеся старших классов занимаются воспитанием младшего поколения. Эрик противостоит всему миру, который, кажется, всеми силами пытается не дать ему добиться своей цели — ученой степени. Он не слушает ничьих советов, и окружающим это не нравится.
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