Просточеловек - трейлер
Киноафиша Трейлеры Просточеловек. Трейлер

Просточеловек. Трейлер

Дата публикации: 12 декабря 2022
Просточеловек – Саша живет свою простую, но классную жизнь: он работает барменом, встречается с красивой девушкой Лорой, вместе они готовятся к переезду в Барселону, где их уже ждет своя квартира и собственный бар, которые купили для пары родители Лоры. На поверхности — все выглядит идеально, однако никто знает, какие сложности скрываются в глубине. За несколько дней до переезда Саша узнаёт, что нашлась женщина, которая бросила его в роддоме тридцать лет назад. Молодой человек, выросший сиротой, получает шанс впервые увидеть свою мать. Знакомство с этой женщиной полностью меняет жизнь Саши. На пороге её квартиры, куда он приходит переполненный отчаянной обидой, появляется одинокая и больная женщина, падающая перед парнем в эпилептическом припадке. Саша видит человека, которому, вероятно, все эти годы было не легче, чем ему. Постепенно он узнает, что его мама живет очень тяжело и тревожно, пытаясь вместе со своей пожилой матерью, бабушкой Саши, решать финансовые проблемы, которые усугубляются с каждым днем все сильнее. В жизни простого человека Саши встает самый главный выбор — уехать в красивую, но чужую страну или остаться дома и наконец узнать себя.
8.7 Просточеловек
Просточеловек драма, 2022, Россия
