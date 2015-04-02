Пятая власть
– Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о попытке разоблачить государственную коррупцию и ложь властей, которая превратила интернет-стартап в одну из самых известных и обсуждаемых организаций двадцать первого века. Эта история началась в тот момент, когда основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж объединился со своим коллегой Даниелом Домшайт-Бергом, чтобы отследить и придать народной огласке секреты тех, в чьих руках сосредоточена власть в мире.
Начав с минимальным финансированием, создатели WikiLeaks разработали платформу, позволяющую пользователям анонимно «сливать» закрытую информацию, раскрывая постыдные секреты государственных служб и финансовые преступления корпораций. За первые годы существования портал обнародовал больше тайн, чем самые влиятельные в мире СМИ вместе взятые. Но когда Ассанж и Берг получили доступ к крупнейшему засекреченному архиву США, им предстояло найти для себя ответ на один из важнейших вопросов современности: какова цена тайны в свободном обществе – и какова цена ее разглашения?
Кто это? Анонинмусы? ЦРУ? Сноуден с Онищенко?
Его помощник, НИки Лауда)), вот это настоящий Человечеще!!! Он то думает и о людях и о гласности, не то что псих Асанж. Мое мнение, этого внутреннего диссонанса, Асанж не должен испытывать, он по сути приоткрыл щель в ящике "Пандоры", и сколько там из-за этого тысяч агентов перебили по всему миру, это вобще не проблема. Это проблема Америкосов, которые их там вербовали и бросили. Фильм подстава, фильм гавно, и заказняк. 2\10 Асанж - мужик! ✊ ✊
