Дата публикации: 30 сентября 2013
Пятая власть – Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о попытке разоблачить государственную коррупцию и ложь властей, которая превратила интернет-стартап в одну из самых известных и обсуждаемых организаций двадцать первого века. Эта история началась в тот момент, когда основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж объединился со своим коллегой Даниелом Домшайт-Бергом, чтобы отследить и придать народной огласке секреты тех, в чьих руках сосредоточена власть в мире. Начав с минимальным финансированием, создатели WikiLeaks разработали платформу, позволяющую пользователям анонимно «сливать» закрытую информацию, раскрывая постыдные секреты государственных служб и финансовые преступления корпораций. За первые годы существования портал обнародовал больше тайн, чем самые влиятельные в мире СМИ вместе взятые. Но когда Ассанж и Берг получили доступ к крупнейшему засекреченному архиву США, им предстояло найти для себя ответ на один из важнейших вопросов современности: какова цена тайны в свободном обществе – и какова цена ее разглашения?
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Странная ситуация, на Форуме одно сообщение, а рецензий уже 8 штук!!!❗️

Кто это? Анонинмусы? ЦРУ? Сноуден с Онищенко?
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Вобщем кино, больше похоже на "заказуху", на Асанжа, Британцами. Они то ведь до сих пор не могут вытащить его из посольства Эквадарова, у себя в столице✊ ✊ . По максимуму упор гавнофильма на том что Асанж, просто жертва детского насилия, ЛСД, и мании величии, еже с ним.

Его помощник, НИки Лауда)), вот это настоящий Человечеще!!! Он то думает и о людях и о гласности, не то что псих Асанж. Мое мнение, этого внутреннего диссонанса, Асанж не должен испытывать, он по сути приоткрыл щель в ящике "Пандоры", и сколько там из-за этого тысяч агентов перебили по всему миру, это вобще не проблема. Это проблема Америкосов, которые их там вербовали и бросили. Фильм подстава, фильм гавно, и заказняк. 2\10 Асанж - мужик! ✊ ✊
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Кстати фамилия и репертуар режиссера сам за себя говорит✊
