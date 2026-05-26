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Мальчик на краю света - Трейлер
Киноафиша Трейлеры Мальчик на краю света. Трейлер

Мальчик на краю света. Трейлер

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Дата публикации: 26 мая 2026
Мальчик на краю света – Может ли одна ошибка изменить ход всей жизни? Девушка теряет свою душу в результате несчастного случая. Ее братья, Омуль и Микро, отправляются в опасное путешествие, чтобы спасти ее. Несмотря на свои различия, им придется найти общий язык, чтобы их путешествие увенчалось успехом. Этот оригинальный польский мультфильм о таинственном острове Кримо и его необычных обитателях переносит зрителей в волшебное приключение. «Мальчик на краю света» — трогательная сказка о силе семейных уз, мощи сострадания и красоте природы.
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5.5 Мальчик на краю света
Мальчик на краю света приключения, анимация, семейный, 2025, Польша / Испания / Турция
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