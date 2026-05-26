Мальчик на краю света
– Может ли одна ошибка изменить ход всей жизни? Девушка теряет свою душу в результате несчастного случая. Ее братья, Омуль и Микро, отправляются в опасное путешествие, чтобы спасти ее. Несмотря на свои различия, им придется найти общий язык, чтобы их путешествие увенчалось успехом. Этот оригинальный польский мультфильм о таинственном острове Кримо и его необычных обитателях переносит зрителей в волшебное приключение. «Мальчик на краю света» — трогательная сказка о силе семейных уз, мощи сострадания и красоте природы.
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