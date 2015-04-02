Меню
Банкомат - трейлер
Киноафиша Трейлеры Банкомат. Трейлер

Банкомат. Трейлер

Дата публикации: 9 января 2012
Банкомат – История трех сослуживцев, попытка которых снять деньги в ближайшем банкомате поздно ночью оборачивается непредвиденными последствиями. Их начинает терроризировать угрожающего вида верзила в длинной куртке с капюшоном, который не дает им спокойно уйти.
Марушка 2 апреля 2015, 12:51
Уверена на 99%, что будет дешёвый, банальный фильм, которых уже было отснято море,даже не хочу на такие фильмы в кино ходить...очередная трата денег и времени✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
спс за инфу о рипе ✊ пойду искать...

трейлер видел, убила фраза "он на нас смотрит" и выражения лиц трех дебилоидов в этот момент ✊ надо будет не забыть застопкадрить и аватаров навырезать на поржать...

ну была уже телефонная будка или как она там называлась с Фаррелом кажись, ну уже понятно, чтобы на этот уровень хотя бы вылезти нужно попу рвать...и уже по трейлеру понятно, что данное творение и рядом не валялось...нафига снимать ✌️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mujus 2 апреля 2015, 12:51
Кино с заявкой на победу, а получилось ни о чем. Концовка действительно идиотская. Не тратьте свое время на кинотеатр. 3/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
5.0 Банкомат
Банкомат триллер, 2011, США
