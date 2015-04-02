Банкомат
– История трех сослуживцев, попытка которых снять деньги в ближайшем банкомате поздно ночью оборачивается непредвиденными последствиями. Их начинает терроризировать угрожающего вида верзила в длинной куртке с капюшоном, который не дает им спокойно уйти.
трейлер видел, убила фраза "он на нас смотрит" и выражения лиц трех дебилоидов в этот момент ✊ надо будет не забыть застопкадрить и аватаров навырезать на поржать...
ну была уже телефонная будка или как она там называлась с Фаррелом кажись, ну уже понятно, чтобы на этот уровень хотя бы вылезти нужно попу рвать...и уже по трейлеру понятно, что данное творение и рядом не валялось...нафига снимать ✌️
