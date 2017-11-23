Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Тайна Коко - трейлер
Киноафиша Трейлеры Тайна Коко. Трейлер

Тайна Коко. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 15 марта 2017
Тайна Коко – Невероятная, красочная и трогательная история двенадцатилетнего Мигеля, который в результате череды забавных недоразумений отправляется в захватывающее приключение. Юноше предстоит разгадать семейную тайну столетней давности, и устроить встречу родственников, какой ещё не бывало в истории!
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
kuznetsova-d 23 ноября 2017, 19:58
какая цена
23 ноября 2017, 19:58 Ответить
Киноафиша.инфо 24 ноября 2017, 11:30
в ответ на сообщение kuznetsova-d от 23 ноября 2017, 19:58
Добрый день.Уточните город и кинотеатр.
24 ноября 2017, 11:30 Ответить
dk 25 ноября 2017, 18:27
Оценка
очень миленько и семейно и вообще неплохо
дубляж песен - это полный пиздец и кровь из ушей
25 ноября 2017, 18:27 Ответить
Владимир Аркадьевич 25 ноября 2017, 22:29
Оценка
Мультфильм потрясающий. То что нужно на выходных. И нескучно
25 ноября 2017, 22:29 Ответить
mother_zorro 26 ноября 2017, 19:52
Оценка
Отличный семейный мультик!
26 ноября 2017, 19:52 Ответить
Виктор 26 ноября 2017, 21:13
Смотрел в Мираже в Европолисе с семьей. Всем понравилось.
Но! До начала собственно "коко" полчаса показывали мультик про снеговика олафа - совершенно не к месту и ничего из себя не представляющий, а скорее раздражающий. Согласен на 5-10 минут, но полчаса - это перебор.
Также считаю, что "локализация" всех песен в мультфильме - это ошибка. Латиноамериканская эстрада интересна в оригинале, да и бюджет (и соответственно качество) у создателей больше, чем у местных.
Сам мультик красочный, веселый, без чернухи и туалетного юмора - детей можно смело отправлять.
26 ноября 2017, 21:13 Ответить
Олеся Петрушко 1 декабря 2017, 04:25
Оценка
Эта тема про день мертвых кажется совсем уж не детская, но фильм превзошел все мои ожидания. Ставлю отлично! Очень понравился и мне и моему 5летнему сыну. Очень душевный мульт с хорошим сценарием и красивой картинкой. Советую к просмотру всей семьей. Настоящий кинопраздник!
1 декабря 2017, 04:25 Ответить
Эндрю Иванов 10 декабря 2017, 13:07
Оценка
Отличный мультик! Ходил сыном. Нам понравилось!
10 декабря 2017, 13:07 Ответить
Анастасия Соколова 13 декабря 2017, 19:58
Оценка
коко билет стоит
13 декабря 2017, 19:58 Ответить
Андрей 29 марта 2018, 12:43
Оценка
приятно удивлён - потрясающий мультик!
10 баллов из 10ти!
НО, вовсе не детский, как и почти все америкосовские ;((
семейный, возможно!
но и взрослым нужны мультики!!! ;)))
очень интересная традиция мексиканцев! (очень люблю Азию и у них похожее отношение к смерти)
29 марта 2018, 12:43 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

8.5 Тайна Коко
Тайна Коко анимация, приключения, 2017, США
Запретный плод - дублированный тизер 00:36
Запретный плод  дублированный тизер
Ловушка для кролика - дублированный трейлер 01:00
Ловушка для кролика  дублированный трейлер
Ждун 2 - трейлер 02:09
Ждун 2  трейлер
Человек, который смеется - основной трейлер 01:55
Человек, который смеется  основной трейлер
Космическая собака Лида - трейлер 01:55
Космическая собака Лида  трейлер
Отель "У погибшего альпиниста" - трейлер 02:19
Отель "У погибшего альпиниста"  трейлер
Голодные игры: Рассвет Жатвы - дублированный трейлер 02:10
Голодные игры: Рассвет Жатвы  дублированный трейлер
Смешарики. Сквозь вселенные - тизер 00:52
Смешарики. Сквозь вселенные  тизер
Дети леса 2 - дублированный трейлер 02:02
Дети леса 2  дублированный трейлер
Литвяк - трейлер 02:47
Литвяк  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше