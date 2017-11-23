Тайна Коко
– Невероятная, красочная и трогательная история двенадцатилетнего Мигеля, который в результате череды забавных недоразумений отправляется в захватывающее приключение. Юноше предстоит разгадать семейную тайну столетней давности, и устроить встречу родственников, какой ещё не бывало в истории!
дубляж песен - это полный пиздец и кровь из ушей
Но! До начала собственно "коко" полчаса показывали мультик про снеговика олафа - совершенно не к месту и ничего из себя не представляющий, а скорее раздражающий. Согласен на 5-10 минут, но полчаса - это перебор.
Также считаю, что "локализация" всех песен в мультфильме - это ошибка. Латиноамериканская эстрада интересна в оригинале, да и бюджет (и соответственно качество) у создателей больше, чем у местных.
Сам мультик красочный, веселый, без чернухи и туалетного юмора - детей можно смело отправлять.
10 баллов из 10ти!
НО, вовсе не детский, как и почти все америкосовские ;((
семейный, возможно!
но и взрослым нужны мультики!!! ;)))
очень интересная традиция мексиканцев! (очень люблю Азию и у них похожее отношение к смерти)
