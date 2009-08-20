Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Миссия Дарвина - фильм об агенте бластере
Киноафиша Трейлеры Миссия Дарвина. Фильм об агенте бластере

Миссия Дарвина. Фильм об агенте бластере

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 20 августа 2009
Миссия Дарвина – Команда Дарвина – это название суперкоманды лабораторных морских свинок, работающих на правительство США. Для выполнения специальных заданий зверьков подготовил один выдающийся ученый, и теперь они могут проникать в места, недоступные для людей, вооружившись самыми современными технологиями. В спецподразделение входят: Дарвин – командир отряда, спец по коммуникациям; Хуарес – единственная девушка в команде, спец по боевым искусствам; Бластер – «мускулы» команды. Вместе им предстоит разрушить планы злого гения, мечтающего захватить власть над миром.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.0 Миссия Дарвина
Миссия Дарвина приключения, семейный, анимация, фантастика, 2009, США
Лёша из Лавры. Погребающий странных - трейлер 01:15
Лёша из Лавры. Погребающий странных  трейлер
Мой папа - медведь - трейлер 02:17
Мой папа - медведь  трейлер
Горыныч - тизер-трейлер 00:54
Горыныч  тизер-трейлер
Бэмби: Лесной кошмар - teaser 01:02
Бэмби: Лесной кошмар  teaser
Буратино - основной трейлер 01:44
Буратино  основной трейлер
Смурфики в кино - дублированный трейлер 02:01
Смурфики в кино  дублированный трейлер
Алиса в стране чудес - тизер-трейлер 01:12
Алиса в стране чудес  тизер-трейлер
Выход 8 - дублированный трейлер 01:22
Выход 8  дублированный трейлер
Лермонтов - тизер 01:23
Лермонтов  тизер
Семейное счастье - трейлер 01:42
Семейное счастье  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше