Миссия Дарвина
– Команда Дарвина – это название суперкоманды лабораторных морских свинок, работающих на правительство США. Для выполнения специальных заданий зверьков подготовил один выдающийся ученый, и теперь они могут проникать в места, недоступные для людей, вооружившись самыми современными технологиями. В спецподразделение входят: Дарвин – командир отряда, спец по коммуникациям; Хуарес – единственная девушка в команде, спец по боевым искусствам; Бластер – «мускулы» команды. Вместе им предстоит разрушить планы злого гения, мечтающего захватить власть над миром.
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