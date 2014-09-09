Таймлесс 2: Сапфировая книга
– Приключения юной Гвендолин Шеферд продолжаются. Она начинает все больше узнавать о тайнах мира путешественников во времени. Ей предстоит разгадать больше загадок и научиться быть светской леди для приемов в 18 веке. Гвендолин узнает больше о своей семье, в первую очередь о ее дедушке Лукасе. Также Гвен подозревает, что Гидеон скрывает что-то от нее, возможно какую-то сокровенную страшную тайну… Но с появлением нового, слегка надоедливого друга Ксемериуса, девушке становится легче преодолевать все препятствия на пути.
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