Семья Вольберг - трейлер
Семья Вольберг. Трейлер

Семья Вольберг. Трейлер

Дата публикации: 14 января 2013
Семья Вольберг – Он способен произнести удивительную речь касательно американской души перед ошеломлёнными школьниками, вмешаться в частную жизнь своих граждан, или клясться своей 18-летней дочке, что она никогда в жизни не покинет родительский дом. Это Симон Уолберг, мэр небольшого провинциального городка, безумно влюблённый в свою жену, назойливый отец и провоцирующий сын! Этот человек одержим своей семьёй, которая подталкивает его подвергнуть испытанию эти связи, чтобы проверить его силу и слабости…
5.8 Семья Вольберг
Семья Вольберг драма, комедия, 2009, Франция / Бельгия
